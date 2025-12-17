Kutxa Fundazioa y Tabakalera presentan una programación de once nuevas exposiciones para 2026

Kutxa Fundazioa y Tabakalera presentan una programación de 11 nuevas exposiciones para 2026 - TABAKALERA

SAN SEBASTIÁN, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tabakalera y Kutxa Fundazioa presentarán para el próximo año una programación artística que refuerza la colaboración entre ambas instituciones. Las once nuevas propuestas expositivas para el próximo año ofrecerán un recorrido que abarca desde la experimentación audiovisual hasta las prácticas documentales, la instalación, la fotografía y la reflexión crítica sobre el presente y la historia.

El programa reúne propuestas de artistas consagrados y emergentes, retrospectivas, proyectos 'site-specific' y diálogos interinstitucionales con centros de referencia internacional.

Las exposiciones ocuparán las dos salas de Tabakalera y las de Kutxa Fundazioa en San Sebastián -Kubo y Artegunea-, y permitirán "trazar un mapa común en el que conviven lenguajes, generaciones y aproximaciones artísticas diversas, articuladas bajo el compromiso compartido de apoyar la creación, ampliar públicos y fortalecer la escena cultural de la ciudad", han explicado desde ambas entidades.

En 2026, Tabakalera y Kutxa Fundazioa mantienen su colaboración con la exposición 'Ukitu', de Maider López, comisariada por Aimar Arriola, que sigue abierta en la Sala de exposiciones principal de Tabakalera y en Kutxa Fundazioa Kubo. La muestra reúne proyectos de la última década de la artista, incluyendo intervenciones en entornos urbanos y naturales, y plantea nuevas relaciones entre los espectadores y su entorno, poniendo en valor la dimensión afectiva y sensorial del arte.

Durante el primer semestre del próximo año, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea orientará su programación hacia la creación contemporánea vinculada al Norte de África, el panafricanismo y los movimientos migratorios, y abordará desde perspectivas críticas las relaciones históricas y culturales compartidas con estos contextos.

Temas como la identidad, la memoria, la transmisión cultural -a menudo sostenida por las mujeres-, el feminismo y las prácticas de resistencia, presentes en la producción cultural del Magreb, articularán también los ejes de la programación.

ZINEB SEDIRA

La sala principal de Tabakalera inaugurará, en febrero, la muestra dedicada a la artista franco-argelina Zineb Sedira 'Standing Here Wondering Which Way to Go'. La muestra se basa en una reflexión sobre las utopías de la década de 1960, en el contexto de las nuevas luchas por la independencia y la liberación de África, situando la cultura y la resistencia en paralelo.

En julio será el turno del diálogo entre Carla Filipe (Vila Nova da Barquinha, Portugal, 1973) y Taxio Ardanaz (Pamplona, 1978) que abordan -desde la búsqueda y la recopilación de amplios archivos personales, y desde un plano conceptual y visualmente cercano- diversos procesos revolucionarios que han atravesado el siglo veinte.

La Sala Kutxa Fundazioa Kubo acogerá del 27 de febrero al 24 de mayo de 2026 'Estructura espacio tiempo', que propone una revisión de la obra de Elena Asins (Madrid, 1940 - Azpirotz, 2015), a partir de "las condiciones esenciales que articulan un desarrollo experimental guiado por el trabajo matemático y logarítmico, que dio lugar a un sistema visual único en su tiempo".

Este proyecto, comisariado por Juan Pablo Huércanos, presenta un conjunto de 71 obras, muchas de ellas inéditas, realizadas entre 1968 y 2011, y se completa con una instalación audiovisual que muestra 4 piezas de la artista acompañadas por una composición sonora específica realizada por Gorka Alda. Esta iniciativa es el resultado de la colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, entidad que gestiona el legado de la artista.

La muestra 'El Efecto Farocki' podrá verse del 19 de junio al 27 de septiembre de 2026. Se trata de una retrospectiva de Harun Farocki que muestra por primera vez una amplia selección de las películas militantes producidas a lo largo de los años sesenta -algunas de las cuales han sido restauradas recientemente- así como ejemplos de su actividad en el campo de la crítica de cine.

MORRÁS

Además, del 23 de octubre de 2026 a febrero de 2027 Kutxa Fundazioa Kubo presenta una gran exposición dedicada a Xabier Morrás (Pamplona 1943). Partiendo de la reconstrucción de tres piezas instalativas de los años 70, claves en la carrera de Morrás, la exposición se expande para entender los procesos y los modos de trabajar del artista.

La Sala de exposiciones 2 de Tabakalera acogerá del 16 de enero al 15 de marzo de 2026 'Strong back, soft front', una exposición individual de Maite González Martínez (Oiartzun, 1995), comisariada por Iñigo Villafranca Apesteguia (Valtierra, 1994), y fruto de la convocatoria de residencia de comisariado de Tabakalera del año 2025.

Por otro lado, del 26 de marzo al 19 de julio de 2026, Andrea Canepa será la artista invitada del proyecto 'Situ-akzioak', mientras del 17 de septiembre al 27 de diciembre de 2026, en la línea programática de Arte y Cine, y en colaboración con el Festival de Cine de San Sebastián, Tabakalera presentará una nueva creación de la serie del 'Caminante' de Tsai Ming-liang, producida en San Sebastián.

Además, tras la exposición 'Lo admirable de Gipuzkoa', que cerrará sus puertas el próximo 1 de marzo, Jon Gorospe tomará el relevo en la sala Kutxa Fundazioa Artegunea con 'Urban Morphologies', deel 27 de marzo al 28 de junio de 2026.

Finalmente, del 17 de julio al 1 de noviembre de 2026, la exposición de Sally Mann, que se presentará en primicia mundial en la sala Kutxa Fundazioa Artegunea, reúne cerca de 150 fotografías organizadas a partir de las series más importantes de esta emblemática fotógrafa. La muestra abarca el período que va aproximadamente de 1980 a 2020 e incluye sus primeras series.