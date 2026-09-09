Kutxabank coloca 750 millones de euros en cédulas hipotecarias a siete años

Archivo - Fachada de Kutxabank - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Kutxabank ha colocado este miércoles 750 millones de euros en cédulas hipotecarias, con un plazo de vencimiento fijo de siete años, en su segunda emisión de deuda del año para responder al crecimiento previsto en su Plan Estratégico. La emisión ha sido respaldada por "una base de inversores de muy alta calidad, principalmente internacionales", y la demanda ha alcanzado los 1.800 millones.

El banco vasco ha realizado su segunda emisión de deuda del año -primera de cédulas hipotecarias desde 2015- en el marco de su estrategia financiera para responder al crecimiento previsto por el Plan estratégico Benetan 2025-2027.

Según ha explicado en un comunicado, en concreto, ha colocado 750 millones de euros en cédulas hipotecarias con un plazo de vencimiento fijo de siete años. La demanda ha alcanzado 1.800 millones de euros, que "ha permitido rebajar el precio 6 pbs hasta los 29 pbs, frente al precio de salida (35 pbs)".

Desde Kutxabank han destacado que la demanda ha tenido con "una alta granularidad", de hasta 60 inversores, con una distribución geográfica integrada por inversores nacionales e internacionales (el 88% del total). Entre estos últimos, se encuentran inversores procedentes de Alemania (25%), Benelux (21%), Reino Unido e Irlanda (20%), Nórdicos (17%), Francia (3%) y Portugal (2%).

La operación ha recibido una calificación de Aaa y AAA por parte de las agencias internacionales Moody's y DBRS, respectivamente. Las entidades encargadas de la colocación han sido BBVA, Commerzbank, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan, Kutxabank Investment y Natixis.

En junio, la entidad colocó 500 millones de euros de deuda senior 'verde' preferente "de alta calidad" -con calificación senior A-, con un plazo de amortización de 6 años -con posibilidad de amortización anticipada al quinto año- y una sobresuscripción de 2,6x, hasta superar los 1.300 millones de euros.