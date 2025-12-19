Kutxabank prevé un aumento del stock de crédito al consumo del 1,1% en Euskadi en 2026

Archivo - Oficina de Kutxabank - KUTXABANK - Archivo

BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Kutxabank prevé un crecimiento del stock de crédito al consumo del 1,1% en Euskadi en 2026 frente al registrado en 2025 y Estima que los vascos gastarán en estas fiestas navideñas 191 millones de euros, un 3,5% más que en el mismo período en 2024

El banco señala que, por territorios, el mayor incremento del stock de crédito al consumo en 2026 se contabilizaría en Gipuzkoa (+1,4%), seguido de Bizkaia (+1,2%), mientras que Álava (-0,7%) mostraría una leve contracción en el saldo de crédito al consumo.

A pocos días del cierre del año, el incremento estimado del mercado de crédito en 2025 sería del 2,5%, frente a 2024, impulsado por Bizkaia, que crecería a niveles de la media nacional (+3,9%). El crecimiento en Gipuzkoa sería del 0,8% y, en el caso de Álava, el saldo no experimentaría crecimiento frente a 2024, en tanto que la nueva producción de crédito sería similar a los niveles de amortización.

El estudio, realizado por el Centro de Predicción Económica junto a Kutxabank, constata que la economía continúa dando síntomas de fortaleza y que la política monetaria -que ha rebajado progresivamente los tipos de interés, a medida que se consolidaban las expectativas de control de la inflación- ha reactivado la inversión crediticia en el consumo.

A su juicio, la senda expansiva del stock de crédito al consumo enel conjunto del Estado español continuará a corto plazo, con una progresiva contención en las tasas de crecimiento desde el próximo año, que se situarían en torno al 0,5% anual entre 2027 y 2031.

FIESTAS NAVIDEÑAS

Por otra parte, Kutxabank ha recordado que las fiestas navideñas se mantienen como uno de los períodos más intensos de consumo y las previsiones del banco, en base a sus datos agregados- apuntan a que este año no será diferente y los vascos gastarán 191 millones de euros, un 3,5% más que en el mismo período en 2024.

Las compras en el segmento de alimentación representan el 46,7% del gasto total, con casi 90 millones; seguido de las compras de regalos, que se elevarán a 62,5 millones (un 32,7% del total) y, ya en menor medida, el consumo de ocio y restauración, al que se destinarían 27,4 millones (un 14,3% del total).

Asimismo, el estudio apunta que los ciudadanos en Euskadi adelantan las compras navideñas unas semanas y ha preciado que, de hecho, esta misma semana (15-21 de diciembre) se están realizando compras por valor de 76,6 millones de euros, un 40% del total.

La próxima semana, la de Navidad (22-28 de diciembre), el consumo se elevaría a 68,7 millones (el 36% del total), mientras que los días previos a Reyes (29 de diciembre al 4 de enero de 2026), el gasto alcanzaría los 45,7 millones, un 24% del total. El número de operaciones en el período comprendido entre el 15 de diciembre y el 4 de enero de 2026 ascendería a 5,5 millones, un 8% más que en el mismo periodo de 2024.