Kutxabank se suma al programa de avales y cubre hasata el 100% del valor de primera vivienda para menores de 40 años

BILBAO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Kutxabank se ha adherido al programa de avales promovido por el Instituto Vasco de Finanzas del Gobierno Vasco para la compra de la primera vivienda de jóvenes y menores de 40 años, con una hipoteca que financia hasta desde el 80 a 100% del valor valor mínimo de tasación o compraventa de una vivienda habitual, nueva o de segunda mano, en Euskadi .

Según ha explicado el banco vasco, la línea de avales, cuenta con una dotación de 144 millones de euros. La intención es permitir hacer frente a los pagos derivados de un préstamo a jóvenes que, "aun siendo solventes, no han generado ahorro suficiente para conseguir la entrada de la vivienda".

El programa, que ya puede ser contratado en las oficinas de Kutxabank, va destinado a personas de entre 18 y 39 años, que hayan residido en Euskadi al menos dos de los últimos cinco años, al menos uno de los titulares. El importe máximo del precio de compra de la vivienda, que deberá estar ubicada en Euskadi, no será superior a 340.000 euros.

El programa de avales prevé movilizar la compra de 3.000 viviendas hasta 2029 y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, a menudo, el colectivo con mayores dificultades para emanciparse.