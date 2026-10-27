Archivo - Economía/Finanzas.- Kutxabank amortizará anticipadamente bonos sénior no preferentes de 500 millones - JAVIERVALEIRO - Archivo

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kutxabank supera los requerimientos de capital del BCE para 2027 tras la última revisión y evaluación supervisora(SREP), con lo que se mantiene como uno de los bancos con mejor perfil de riesgo en Europa.

En una nota, el banco vasco ha explicado que la entidad supervisora europea ha establecido que el requerimiento mínimo de la ratio CET1 de la entidad será del 8,76% y del 12,85% en el caso de la Solvencia Total en 2027 y que Kutxabank supera ambos requerimientos que, a cierre de junio, se sitúan en ambos casos por encima del 21%.

Asimismo, Kutxabank deberá cumplir en 2027 un requerimiento de capital del 1,35% (Pilar 2 Requirement - P2R).