LAB acusa a Feijóo de "alimentar" a la patronal y su "mantra de absentismo construido sobre una mentira"

BILBAO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de LAB Garbiñe Aranburu ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "alimentar" a la patronal y su "mantra de absentismo construido sobre una mentira", con su propuesta de que los trabajadores en baja cobren menos.

Este pasado martes, en un encuentro con el Círculo de Empresarios Vasco, el líder del PP aseguró que el absentismo es un "cáncer", defendió abordarlo "con o sin acuerdo" y lamentó el hecho de que un ciudadano "pueda darse de baja, no ir a trabajar sin justificación y siga teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones".

En declaraciones realizadas durante una rueda de prensa en Bilbao para presentar la estrategia del sindicato en próximos meses con el objetivo de "dignificar" los salarios, Aranburu ha asegurado que la iniciativa anunciada por Núñez Feijóo "viene a alimentar el relato de la patronal" y "el mantra del absentismo que se ha construido sobre una mentira". "LAB no va a entrar en eso", ha advertido.

La coordinadora general de la central sindical ha defendido que los trabajadores tienen "derecho a estar de baja" y ha advertido de que "de lo que hay que hablar es de sus causas".

"Rechazamos que se pretenda culpabilizar a los y las trabajadoras por cogerse bajas que, además, en muchos casos estarían relacionadas con la actividad laboral, como sucede con varios problemas musculoesqueléticos, por ejemplo", ha concluido.