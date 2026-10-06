LAB anuncia que trabaja para acordar una convocatoria de huelga general con el resto de sindicatos

Archivo - La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

LAB ha afirmado que está dispuesto a "una huelga general" y ha adelantado que trabaja para acordar su convocatoria en Euskadi y Navarra con el resto de sindicatos. La central sindical ha defendido que el derecho a la vivienda se ha convertido "en una de las principales luchas para hacer frente a la agenda reaccionaria" y ha acusado al PNV de "trabajar a favor de la patronal inmobiliaria y, en definitiva, de los especuladores".

En un comunicado, ha indicado que es el momento de "aumentar la presión" a favor de políticas redistributivas que beneficien a los trabajadores y, en concreto, "contra el rentismo y la especulación y por unos salarios dignos".

En este sentido, ha apuntado que la vivienda es "una preocupación de primer orden en Euskal Herria", que afecta a todos los trabajadores. Según ha denunciado, el encarecimiento de la vivienda y la especulación son algunas de "las principales causas del empobrecimiento de los trabajadores y de la profundización en las brechas".

"La crisis de la vivienda no afecta por igual a todas los trabajadores. Las mujeres, sobre todo en las familias monomarentales, los trabajadores migrados y racializados, la juventud y quienes no tienen ingresos estables tienen más dificultades de acceder a una vivienda digna", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que está luchando "por políticas a favor de los trabajadores" y reivindica políticas redistributivas. "Esa es la vía para cerrar el paso a la extrema derecha. De hecho, estamos viviendo un choque directo: por un lado está la defensa de políticas redistributivas justas, de los intereses de las mayorías, de la extensión de los derechos y, en general, de la vida, y por otro, la defensa de los privilegiados, del rentismo, del negocio y de la agenda reaccionaria del capital", ha denunciado.

LUCHA POR EL DERECHO A VIVIENDA

El sindicato ha manifestado que, en ese choque, la lucha por el derecho a la vivienda, "tratándose de uno de los principales elementos que empobrece y precariza a los trabajadores", se ha convertido "en una de las principales luchas para hacer frente a la agenda reaccionaria".

LAB ha recordado que en marzo hizo una huelga general por el salario mínimo propio en Euskadi y Navarra y el sindicato sostiene que es necesario "llevar adelante un sindicalismo transformador también en el ámbito de la vivienda".

La central sindical ha explicado que está organizando a los inquilinos y desarrollando acción sindical "a favor del derecho a la vivienda, contra el rentismo y la especulación". A su juicio, para hacer frente a la emergencia de la vivienda "hacen falta medidas estructurales y hay que hacer presión a favor de ello".

LAB ha asegurado que responsabilidad es del Gobierno español y también de los gobiernos de Euskadi y Navarra, tal y como denunció este fin de semana en las movilizaciones organizadas junto con los inquilinos y "es el momento de aumentar la presión en la calle, en los centros de trabajo y en las instituciones".

Por ello, ha apuntado que estará presente en la lucha "por la conquista de nuevos derechos". "Hasta ahora, el PNV ha demostrado de forma clara en Madrid qué intereses defiende: los jeltzales han trabajado a favor de la patronal inmobiliaria y, en definitiva, de los especuladores", ha criticado.

Según ha manifestado, "en Euskal Herria han dado la espalda a medidas por el derecho a la vivienda y por un salario mínimo propio. Por ello, LAB ha exigido al PNV que "renuncie a aplicar políticas que den la espalda a los trabajadores tanto en Madrid como en Euskal Herria".

"CAMBIOS ESTRUCTURALES"

LAB cree que existe "la posibilidad de llevar a cabo en Euskal Herria los cambios que no son posibles en Madrid, cambios estructurales" y, por ello, ha instado a los gobiernos vasco y navarro a que adopten medidas en esa dirección.

En materia de vivienda, las medidas que exige el sindicato serían intervenir para establecer alquileres indefinidos y bajar el precio de la vivienda y un compromiso para parar todos los desahucios, "incluidos los que llevan a cabo las instituciones que están en sus manos".

También ha reclamado medidas para recuperar las viviendas que están en manos de fondos buitre, y para expulsarles del territorio. Junto a ello, plantea "terminar con las políticas públicas que alimentan el rentismo, no conceder subvenciones que acaban en manos de los bancos, establecer una política fiscal progresiva y crear un parque público fuerte".

Asimismo, ha defendido apostar por condiciones de vida "dignas" para los trabajadores, lo que supone "luchar para mejorar salarios, pero también para que todas las personas tengan asegurado el acceso a la vivienda". En su opinión, ambos aspectos son imprescindibles para hacer frente "al empobrecimiento y la precarización de las y los trabajadores".

Para ello, LAB ha señalado que estos días ha mostrado su total disposición a utilizar todos los medios al alcance del sindicato. En este sentido, y "entendiendo que la situación así lo exige", LAB está trabajando en Euskadi y Navarra "para acordar la convocatoria de una huelga general desde y para Euskal Herria con el resto de sindicatos y agentes sociales".