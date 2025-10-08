LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde e HIRU llaman a parar de 11.00 a 14.00 horas el día 15 por Gaza

Celebrarán grandes manifestaciones en Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona a las 12.30 horas

BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde e HIRU han llamado a los trabajadores de Euskadi y Navarra a parar entre las 11.00 y las 14.00 horas del próximo miércoles, día 15, para denunciar el genocidio en Gaza. Además, a las 11.00 horas llevarán a cabo movilizaciones en los centros de trabajo.

Según han informado en un comunicado estos sindicatos, el 15 será un día de lucha, movilizaciones y asambleas que buscará la participación activa de toda la clase trabajadora. Con este objetivo, se han fijado ya los horarios definitivos de paro, para organizar un diseño de movilizaciones para todas las trabajadoras y trabajadores.

A las 12.30 horas se celebrarán grandes manifestaciones en Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona. En el caso de quienes trabajen a turnos, los paros serán entre las 03.00 y las 06.00 y las 19.00 y las 22.00 horas. Quienes finalicen su jornada de mañana a las 15.00 horas, realizarán un paro de cuatro horas entre las 11.00 y las 15.00 horas, prolongando el paro una hora.

El 15 de octubre, Gernika-Palestina ha convocado movilizaciones por la tarde en los municipios vascos y navarros, a las 19.30 horas, a las que se sumarán los sindicatos convocantes del paro general, como a cualquier otra movilización que se pudiera convocar en solidaridad con Palestina.

La jornada de paro y movilización del 15 de octubre busca, entre otros fines, mostrar la solidaridad de toda la clase trabajadora con el pueblo palestino y denunciar el genocidio y los crímenes contra la humanidad que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino, "con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos".