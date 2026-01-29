LAB convoca huelga en los comedores escolares públicos vascos los días 24, 25 y 26 de febrero

Archivo - Comedor escolar - MAICA/ ISTOCK - Archivo

SAN SEBASTIÁN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha convocado tres jornadas de huelga en los comedores escolares de los centros públicos vascos los días 24, 25 y 26 de febrero. Las trabajadoras iniciarán movilizaciones ante "el bloqueo del convenio colectivo, la no aplicación de las subidas salariales y la falta de avances en la mejora de ratios, funciones y jornadas laborales".

En un comunicado, ha explicado que, tras varias reuniones mantenidas en el seno de la intersindical del convenio de comedores escolares de gestión directa de la Comunidad Autónoma Vasa, el sindicato ELA "ha decidido romper el espacio de unidad sindical y optar por una vía en solitario anteponiendo sus siglas ante la unidad de acción".

Desde LAB han considerado que esta decisión es "una irresponsabilidad sindical que debilita la fuerza colectiva, cuando una de las reivindicaciones históricas del sector ha sido precisamente la unidad sindical".

"Las reivindicaciones que han motivado estas movilizaciones han sido claras y compartidas con todos los sindicatos que formamos parte de la intersindical: exigir a la patronal que se siente a negociar y que las empresas abonen a las trabajadoras las subidas salariales pendientes, así como reclamar al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que se siente a negociar para modificar la normativa que regula los ratios, las funciones y las jornadas laborales", han subrayado.

Por todo ello, LAB ha convocado huelga los días 24, 25 y 26 de febrero, para exigir a las empresas que retomen la negociación y "abonen las cantidades adeudadas", y al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que "asuma su responsabilidad y se siente a negociar sobre ratios, funciones y jornadas".

Por último, como sindicato mayoritario en este convenio, ha hecho un llamamiento al resto de centrales sindicales para que se sumen a las movilizaciones y "se recupere la unidad sindical en defensa de los derechos de las trabajadoras de los comedores escolares públicos de la Comunidad Autónoma Vasca".