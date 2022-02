BILBAO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festival acogerá siete estrenos internacionales del 23 al 27 de febrero, con 21 films a concurso presentados por sus protagonistas, 10 películas invitadas y actividades en el exterior de Itsasmuseum Bilbao.

Según han informado los organizadores, una de las principales novedades del festival para esta edición es la celebración de la inauguración por primera vez en Getxo. Será el miércoles, 23 de febrero, en Muxikebarri. Durante la misma se proyectarán las películas de la primera sesión de la Selección Oficial y se podrán visionar los grandes trabajos de las leyendas del surf del País Vasco, de los cuales siete son estrenos internacionales.

Durante el acto, personalidades de la industria del surf, el cine y el deporte presentarán sus trabajos y se conocerán novedades como los Premios K, el premio Music Library o la tabla de surf personalizada que se donará a Itsasmuseum, sede del festival desde hace tres años.

El festival mostrará la mejor selección del cine de surf del mundo a través de 21 películas a concurso y diez films invitados. Entre las primeras abundan las temáticas de viajes y aventura como en los films Arcadia y Diario de África, ambas de Kepa Acero; Jötunn, de Mikel Sarasola; la Isla de los tigres de Miguel Eguiraun con Natxo González, Kepa Acero y Aritz Aranburu; Le Cercle de Julie y Vincent Kardasik sobre Pierre Rollet, surfista de olas grandes; o Natxo Gonzalez Reels, de Jon Aspuru).

Otras películas inciden en la conciencia medioambiental y naturaleza (Chasing pellets, o Primitive), en el valor y avance de las mujeres (Anotes's Ark, By Women, Skate kitchen) o en la superación de dificultades (Viviendo en sueños sobre Aitor Francesena "Gallo", surfer invidente fundador de la primera escuela de perfeccionamiento del estado, uno de los mejores entrenadores del mundo y bicampeón mundial de surf adaptado).

También se podrá disfrutar con clásicos como Morning of the Earth 50 anniversary, de Albert Falzon, una de las mejores películas de surf de la historia. En cuanto a los films invitados, se podrán ver cortometrajes de Edu Bartolomé, Javi Goya, Amaia Urberuaga, Borja Allue, Aurel Jacob o Txus Delgado.

En el certamen se contará con la presencia de Pierre Rollet (protagonista de Le Cercle, uno de los surfistas de olas grandes con más talento de su generación), Nacho González presentando su corto y Xavi López, que presenta su corto Udako neguak, dirigido por Rick Wall.

Un jurado integrado por Itziar García Zubiri, Germán Pinelo e Itxaso Frau y entregará el domingo los premios al Mejor Film, Mejor Cortometraje, Mejor Film local, Mejor Film Action Sports, Premio del Público y Premio del Jurado. Las entradas a la venta para las distintas sesiones se pueden adquirir in situ o en www.bilbaosurffilmfestival.eus.