Laborda se reunirá con el Lehendakari para pedir un "tratamiento diferenciado" para Irun por su posición fronteriza

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, mantendrá un encuentro institucional con el Lehendakari, Imanol Pradales, el próximo miércoles en Vitoria-Gasteiz, en el que le trasladará que la posición fronteriza del municipio guipuzcoano "requiere de un tratamiento diferenciado" respecto al resto de ciudades vascas.

Según han explicado el Consistorio irundarra, la posición fronteriza de Irun "tiene impacto directo en los servicios municipales y en la propia ciudadanía". La alcaldesa defenderá la "singularidad" de la ciudad "marcada por su ubicación de frontera, una circunstancia que le sitúa en primera línea ante determinadas dinámicas y situaciones especiales que exigen una respuesta institucional coordinada, y también adaptada a esta realidad específica".

Critina Laborda ha considerado que "el verdadero equilibrio territorial no puede estar basado únicamente en el peso de las tres capitales". "Irun es una ciudad esencial para el desarrollo territorial de Gipuzkoa, y el conjunto de Euskadi, fundamentalmente porque contamos con un elemento singular como es nuestro paso fronterizo y su conexión directa con el resto de Europa", ha insistido.

Por este motivo, desde el Ayuntamiento se considera "fundamental" reforzar la coordinación institucional y "avanzar en una respuesta compartida ante esta singularidad" entre las administraciones.

En la reunión, que servirá para analizar otros proyectos estratégicos vinculados al desarrollo y futuro de la ciudad, la alcaldesa pedirá que la ciudad "esté presente en la agenda del Gobierno Vasco". "Irun es una de las principales ciudades de Euskadi, y afronta importantes retos de crecimiento y transformación urbana, por lo que desde el Ayuntamiento se considera necesario contar con el respaldo institucional del Gobierno Vasco, y mantener una colaboración estrecha entre ambas instituciones", ha concluido Laborda.