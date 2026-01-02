Latzen inician este sábado en Villava la gira de presentación de su regreso discográfico "Denboraren orbainak"

Archivo - Latzen - IÑIGO MALVIDO - Archivo

BILBAO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo guipuzcoano de heavy metal Latzen inicia este sábado en Villava (Navarra) la gira de presentación de su nuevo disco, "Denboraren orbainak" (Cicatrices del tiempo) que ha supuesto su regreso tanto a los estudios de grabación como a los conciertos en directo desde 2008.

El cuarteto de Oñati ha retomado su andadura con tres de sus cuatro integrantes originales Aitor Uriarte (voz y guitarra), Joxemari Azpitarte (bajo) y Gorka Lazkano (batería), más Yerko Ortiz como guitarra solista, en sustitución de Iker Martínez de Zuazo, quien sí participó en su anterior gira de regreso hace 17 años.

"Denboraren orbainak", en cambio, su tercer disco, ha supuesto su vuelta a la composición transcurridos 27 años de la publicación en 1998 de 'Ardi Larruz', su segundo álbum tras una maqueta con la que debutaron, 'Heriotzari Deika' (1995), y un primer disco de estudio de larga duración, 'Kontzientzia ala infernua' (1996).

Previo a oficializar este regreso con nuevas canciones, la banda ofreció en verano dos conciertos en el gaztetxe Zorrotza de Bilbao y en el último festival Hatortxu Rock de Lakuntza.

Este regreso supone la tercera etapa de la formación, tras una primera, entre 1993 y 1999, cuando publicaron la maqueta, que cumple 30 años, y sus dos únicos álbumes hasta este 'Denboraren orbainak' y una segunda en 2007 para hacer la gira de conciertos 'Infernuko ateetan (A las puertas del infierno), y en 2008 para despedirse por segunda vez tras quince conciertos, de los que editaron en cd y dvd el directo "Hellmuga".

El grupo, según recoge la hoja promocional del álbum, "sirve para entender lo que fue Latzen y lo que es ahora, a través de la conexión natural entre ambos periodos, ya que "han mantenido el mismo carácter, pero con más experiencia para ralentizar y acelerar la velocidad, como son las cicatrices del tiempo a las que alude el título "dispuestas a dejar huella".

Las nuevas canciones combinan las esencias del género, con ritmos acelerados, medios tiempos y baladas en 10 canciones, incluida una instrumental. El disco ha sido grabado con Iker Bengoa en sus Silverstar Studios de Vitoria-Gasteiz mientras el diseño de la portada es obra de Nestor Urdanpilleta.

Latzen fueron en la década de los noventa, junto a Su ta Gar, pioneros del heavy metal euskaldun hasta que, en 1999, decidieron disolver el grupo de forma sorpresiva cuando estaban a punto de grabar un nuevo trabajo.

La nueva gira que comienza en la navarra sala Totem recalará también el 10 de enero en Bilbao (Santana 27); Vitoria-Gasteiz (17 de enero, Sala Jimmy Jazz); 7 de febrero (Azpeitia, Sanagustin Kulturgunea); 27 de febrero (Madrid, Revi Live); Biarritz (7 de Marzo, Atabal); y varios festivales ya a partir de junio, Zamora (12-13 de junio Z! Live); Sta. Coloma de Gramanet (BCN Rock Fest, 3-4 de julio); Cartagena (5 de julio, Rock Imperium); y el festival Leyendas del Rock de Villena, del 5 al 8 de agosto.