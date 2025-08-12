Laudio (Álava) alcanza los 44 grados y marca la temperatura más alta de Euskadi

Un chico se moja la cabeza para combatir el calor - Ricardo Rubio - Europa Press

VITORIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad alavesa de Laudio ha alcanzado a las cuatro y veinte de la tarde de este martes los 44 grados, marcando la temperatura más alta de Euskadi, según ha informado Euskalmet.

En Bizkaia, el municipio de Igorre ha llegado a los 43 grados, seguido de Zalla y Balmaseda con 42,9 ºC, mientras en Gipuzkoa ha sido Arrasate, con 42,2 ºC, la localidad con mayor temperatura medida.

Hasta la medianoche de este miércoles se mantendrá activado el Aviso Amarillo por temperaturas altas persistentes en la zona de transición y en la zona del eje del Ebro, ya que las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno 17/33 ºC en la zona de transición y los 18/34 ºC en la zona del eje del Ebro.