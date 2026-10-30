Laudio (Álava) celebrará en noviembre un programa de actividades en memoria del bertsolari 'Xalbador'

VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Laudio-Llodio (Álava) celebrará en noviembre un programa de actividades para recuperar la memoria del bertsolari Fernando Aire 'Xalbador' a través de la música, el bertsolarismo y la cultura.

Entre otras actividades, se celebrarán una sesión didáctica de Unai Ormaetxea, una actuación de las corales de Laudio y un espectáculo-conferencia de Xabier Amuriza, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El 7 de noviembre se cumplirán 50 años de la muerte del bertsolari Fernando Aire 'Xalbador' (Urepele, 1920-1976). Para recordar la figura de este pastor y bertsolari, Laudio ha organizado diversas actividades culturales para los días 6 y 7 de noviembre, con la música y el bertsolarismo como ejes principales.

El programa ofrecerá la oportunidad de conocer el legado de Xalbador, recuperar su memoria a través de la canción vasca y profundizar en la evolución del bertsolarismo.