Laudio (Álava) marca la temperatura más alta de Euskadi con 36,7 grados

Archivo - Incendio forestal en Álava en 2025 (archivo) - Carlos González - Europa Press - Archivo

VITORIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio alavés de Laudio ha marcado este viernes la temperatura más alta de Euskadi con 36,7 grados, seguida de Iurreta con 36,5 grados, Zambrana con 35,7 grados, Zalla con 35,5 grados y Galdakao con 35,3 grados, según ha informado Euskalmet.

De cara a este sábado, el Departamento vasco de Seguridad activará el Aviso Amarillo por temperaturas altas extremas en la zona cantábrica interior, en la zona de transición y en el eje del Ebro desde las 12.00 hasta las 18.00 horas.

Las temperaturas máximas podrían rondar los 33 ºC en la zona cantábrica interior, los 35 ºC en la zona de transición, y los 36 ºC en el eje del Ebro. Por su parte, en la zona costera podrían rondar los 25 ºC.

También se activará el Aviso Amarillo por riesgo de incendios forestales en Álava durante todo el día, ya que el riesgo de incendios forestales es alto debido a las altas temperaturas y al viento de componente sur.