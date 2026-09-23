Laudio inicia la renovación de la ordenanza que regulará la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad

VITORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Laudio ha iniciado este miércoles el proceso de renovación de la ordenanza que regulará la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con el objetivo de actualizar la normativa y "disponer de un sistema más eficaz, accesible y adaptado a las necesidades de la ciudadanía".

Según ha anunciado en un comunicado el Consistorio, las asociaciones y entidades que puedan verse afectadas por esta regulación podrán presentar aportaciones del 21 de septiembre al 20 de octubre, ambos inclusive.

Esta tarjeta tiene validez durante cinco años en toda la Unión Europea, permite estacionar en plazas reservadas y también, cuando resulte imprescindible, en determinadas zonas restringidas, siempre que no se obstaculicen pasos de peatones o vados, y debe permanecer siempre visible en el vehículo.

El uso indebido de la tarjeta, así como la realización de copias o su cesión a terceras personas, puede conllevar sanciones de hasta 300 euros y la retirada de la tarjeta.

La concejala de Cohesión Social, Carmen Altuna, ha destacado que "la renovación de esta ordenanza permitirá seguir avanzando en materia de accesibilidad, y la participación de la ciudadanía será fundamental para que la normativa sea lo más adecuada posible".

Por ello, ha animado a vecinos, asociaciones y agentes sociales a realizar sus aportaciones en el formulario que puede consultarse a través del portal municipal de participación.