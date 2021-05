Urkullu pedirá este martes la suspensión temporal de las patentes de vacunas anticovid

BILBAO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, pedirá este martes la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra la pandemia de la covid-19 a través de la lectura pública de una declaración institucional, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El documento irá en consonancia con la voluntad del Gobierno Vasco de contribuir económicamente a la vacunación global y solidaria contra la pandemia del coronavirus, con el fin de que también sea distribuida entre los países empobrecidos y más vulnerables, tal como transmitió Urkullu por carta al presidente del mecanismo Covax, José Manuel Barroso, el pasado 22 de marzo.

En su misiva, el presidente del Ejecutivo vasco afirmó que, "si los principios de solidaridad y humanidad no fueran suficientes" para convencer "de la importancia de una vacunación global, podría apelarse también a principios más 'egoístas'".

De esta forma, aseguró que "la pandemia, o se supera en todo el mundo, o no se supera". "La seguridad propia, la economía propia y la salud pública propia de cada país no estarán a salvo si la inmunidad no alcanza a todos los continentes y países", indicó.

En coherencia con estos postulados, el Lehendakari leerá este martes una Declaración en favor de la suspensión temporal de las patentes de las vacunas de la covid-19, en una comparecencia en la que estará acompañado de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y de la de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

También estarán presentes el presidente de Médicos sin Fronteras España, David Noguera; el director general de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán; la directora del Departamento de Programas, Ciudadanía e Incidencia de Oxfam Intermón, Beatriz Novales; la presidenta del Consejo de Farmacéuticos del País Vasco, Milagros López de Ocáriz; la presidente del Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco, Manuel García; la presidenta del Colegio de Enfermería de Bizkaia, Mª José García, y el presidente de la Academia Ciencias Médicas de Bilbao, Ricardo Franco. Con todos ellos mantendrá posteriormente una reunión Iñigo Urkullu.