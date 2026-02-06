El lehendakari reclama a los grupos parlamentarios "cavar menos trincheras y construir más puentes"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales - CARLOS GONZÁLEZ - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reclamado a los diversos grupos políticos del Parlamento Vasco "cavar menos trincheras y construir más puentes", ya que, ante la actual coyuntura mundial, "es momento de actuar con altura de miras y en clave de país".

Pradales ha demandado "hacer política basada en el respeto y la responsabilidad" a preguntas de su propio grupo parlamentario, el PNV, relativa a su opinión sobre la situación política en el primer semestre de 2026, en el pleno de control de la cámara vasca.

A pesar de hacer este requerimiento, el lehendakari ha lamentado que, "por desgracia", este inicio de curso político ha comenzado "con más trincheras", y ha expresado su preocupación, porque hay grupos que, "en lugar de expresar honestamente lo que se piensa en este Parlamento, confrontando ideas y argumentos, prefieren recurrir a declaraciones unidireccionales en los medios o en las redes".

"En lugar de alimentar un debate público de altura y constructivo, se recurre a la demagogia y a la manipulación, utilizando una hipérbole excesiva o un uso parcial interesado de datos", ha criticado.

Ante esta actitud de las formaciones políticas vascas, Imanol Pradales ha abogado por actuar conforme al "decálogo para una actividad política ejemplar", y ha apelado al resto a llevarlo a la práctica, porque "Euskadi necesita una forma de hacer política basada en el respeto y la responsabilidad".

INICIATIVAS

Por otro lado, el lehendakari ha resumido diversas iniciativas internacionales llevadas a cabo durante las últimas cuatro semanas. La primera, con la reunión con el primer ministro de Gales en Ajuria Enea, para firmar un acuerdo entre ambos pueblos para profundizar en las posibilidades de colaboración y enviar un mensaje al mundo de que son "dos naciones europeas que creemos en el multilateralismo, para reforzar la competitividad, la seguridad y el bienestar".

Una semana después, Pradales se reunió con el embajador de Japón y una delegación de Fukushima, para trabajar nuevos proyectos en materia de energía, tecnologías limpias, biotecnología e industria 4.0. El lehendakari también ha destacado su participación en el foro de Davos, con el propósito de "llevar la voz vasca a este foro económico de referencia mundial por primera vez".

Por otro lado, ha comentado que la semana que viene Euskadi organizará la iniciativa 'Leaders Meeting' junto con Flandes, con la participación de representantes de las organizaciones de las 14 regiones industriales europeas, así como clústeres.

Por último, el lehendakari ha puesto en valor la reunión de la pasada semana con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, donde se realizó "un análisis riguroso y honesto en materia de autogobierno político, autogobierno económico y políticas públicas".

En este sentido, ha informado que se llevó a cabo una evaluación de la agencia bilateral y le trasladó al presidente del Estado una nueva propuesta para seguir desarrollándola. Al respecto, tal como ya adelantó, se celebrarán "dos reuniones de alto nivel", de la Comisión Bilateral de Cooperación y la Comisión Mixta del Concierto Económico, antes de Semana Santa.