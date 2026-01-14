El lehendakari responderá el viernes a las preguntas de la ciudadanía y periodistas en el primer 'Foro Capital'

Imanol Pradales - JOSE IGNACIO UNANUE-IREKIA

VITORIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, será el protagonista este próximo viernes de la primera edición del 'Foro Capital', que se celebrará en Vitoria-Gasteiz, un nuevo espacio de diálogo en el que responderá a las preguntas que le formulen las personas que asistan al encuentro, tanto aquellas que acudan en calidad de invitadas, como los profesionales de los medios de comunicación.

Así lo ha trasladado en un comunicado la Fundación Vital, impulsora de este nuevo espacio de diálogos políticos, económicos, sociales y culturales que nace con el objetivo de "crear un lugar abierto y plural donde escuchar, debatir y compartir conocimiento".

El propósito del 'Foro Capital', que se desarrollará a partir de las 9.00 horas en Arkabia, es "generar ideas que ayuden a imaginar y construir una Vitoria-Gasteiz y una Araba mejores".

El discurso inaugural lo pronunciará el presidente de Vital Fundazioa, Jon Urresti, y, posteriormente, el 'I Foro Capital' contará con la participación principal del Lehendakari, quien, tras su intervención inicial, responderá a las preguntas de los presentes, a quien la organización facilitará un código 'QR' para trasladarle sus cuestiones. El evento será retransmitido en directo vía 'streaming' por el canal en YouTube del Foro Capital.