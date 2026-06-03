El Lehendakari, "sobrecogido" por el fallecimiento de cinco policías forales, muestra sus condolencias "de corazón"

BILBAO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este miércoles que el fallecimiento de cinco policías forales de Navarra en un accidente en Elgoibar (Gipuzkoa) ha "sobrecogido" en Euskadi, y ha trasladado, "de corazón", su "solidaridad, cariño y condolencias para las familias y amigos".

A través de las redes sociales, Pradales ha lamentado "la enorme desgracia" ocurrida en las carreteras de la Comunidad Autónoma Vasca, al colisionar una furgoneta contra un camión en la AP-8, a la altura de Maltzaga, en Elgoibar (Gipuzkoa), en el que han fallecido cinco policías forales cuando se dirigían a un encuentro en el centro de la Ertzaintza de Iurreta (Bizkaia).

El Lehendakari ha expresado su "tristeza, dolor e impotencia" ante este "grave" siniestro. "La noticia nos ha sobrecogido. De todo corazón, nuestra solidaridad, cariño y condolencias para las familias y amigos. También para la Policía Foral, el Gobierno de Navarra y la Ertzaintza", ha señalado.