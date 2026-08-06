Lemoiz (Bizkaia) invierte 300.000 euros en la rehabilitación y mejora del frontón de Armintza

BILBAO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lemoiz (Bizkaia) ha sacado a licitación, por 306.511,39 euros (sin IVA), el contrato de obra para la rehabilitación y mejora del frontón de Armintza. Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos tienen de plazo hasta el próximo día 26 para presentar sus ofertas.

Según se recoge en el proyecto técnico, el edificio presenta actualmente importantes deficiencias constructivas derivadas del envejecimiento de la instalación y de las patologías acumuladas a lo largo del tiempo.

Desde el consistorio consideran que la intervención resulta necesaria para garantizar la seguridad de las personas usuarias y la adecuada prestación del servicio público asociado a esta instalación deportiva municipal.

La idoneidad de la contratación se justifica en que la solución prevista permite abordar de forma integral las patologías detectadas, incorporando simultáneamente mejoras de eficiencia energética, conservación constructiva y seguridad para futuras operaciones de inspección y mantenimiento.

La actuación incluye, entre otras, la sustitución de falsos techos deteriorados, la renovación de puertas y carpinterías exteriores, la reparación y mejora de la cubierta, incluyendo el refuerzo de su estructura, la ejecución de una nueva rampa de acceso adaptada a la normativa de accesibilidad y la instalación de una planta fotovoltaica en cubierta para favorecer el autoconsumo energético.

Contempla, igualmente, la gestión de los residuos generados en obra y el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud exigibles, todo ello conforme a la normativa aplicable.