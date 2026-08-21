Levantan el confinamiento en la localidad guipuzcoana de Lezo por el incendio en el puerto de Pasaia

Puerto de Pasaia (Gipuzkoa)
Puerto de Pasaia (Gipuzkoa) - AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA (APP)
Europa Press País Vasco
Publicado: viernes, 21 agosto 2026 12:39
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SAN SEBASTIÁN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Lezo ha informado de que se ha levantado el confinamiento en el municipio por el incendio de chatarra en el puerto de Pasaia.

Según han indicado fuentes municipales a Europa Press, hacia las 12.30 horas de este viernes ha quedado levantado el confinamiento que se había recomendado a la población por el humo del incendio del puerto pasaitarra y que podía "contener componentes tóxicos".

(Habrá ampliación)

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