Lezo (Gipuzkoa) organiza feria Auzoaren Arima Gozoa, con el comercio local y la pastelería artesana como protagonistas

SAN SEBASTIÁN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Lezo organiza para el 17 de octubre la feria Auzoaren Arima Gozoa, con el comercio local y la pastelería artesana como protagonistas. Esta iniciativa, organizada por Gozoa Euskadiko Gozogileen Elkartea, el Ayuntamiento de Lezo y el proyecto Auzoaren Arima-Oarsoaldea Garapen Agentzia, tendrá como ejes "el impulso de la economía local, el fortalecimiento de la comunidad y la revitalización de las calles del municipio".

Durante toda la jornada, de 10.30 a 19.30 horas, el Centro acogerá una zona de mercado local, un espacio dedicado a la pastelería artesanal y una zona de encuentro pensada para que la ciudadanía pueda compartir experiencias alrededor del producto local, todo ello con entrada libre.

La feria conectará producción local, oficio, comercio y hostelería y contará con un gran obrador en vivo, donde maestros y maestras pasteleras de Euskadi elaborarán sus creaciones.

La feria también contará la historia de Oarsoaldea a través de un recorrido simbólico del cacao que comenzará en Pasaia, continuará en Lezo, Errenteria y Oiartzun. En la zona comercial participarán, de momento, Aparola SC (Errenteria), con quesos de vaca, oveja y cabra; OnEin Kontserbak (Hernani), con mermeladas y dulces de manzana; Zituene Koop. Pasta artesanal y ecológica (Errenteria); y Versum Garagardoak (Oiartzun).

En la zona de pastelería estarán presentes diferentes miembros de la asociación GOZOA: los donostiarras Dulces Free, la bombonería Maitiana, Pastelería Geltoki, Pastelería Oiartzun, Leonidas y MAIZZAMI, la pastelería artesanal BakerBoyz (Errenteria) y La Geselina -Alfajores con baños de chocolate- (Andoain).

También habrá actividades participativas. Esta iniciativa busca, según los organizadores, "aumentar la visibilidad del comercio local, reconocer el valor de los oficios artesanos, favorecer el relevo generacional y aportar un nuevo dinamismo a las calles de Lezo, demostrando que la economía local y la comunidad avanzan siempre de la mano".