Las librerías de Vitoria-Gasteiz ya pueden inscribirse en la nueva Feria del Libro

Feria del Libro de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha abierto el plazo para que las librerías de la ciudad puedan participar en la Feria del Libro, que se celebrará el próximo otoño y reunirá a profesionales del sector, autores, autoras y público lector en torno al libro y la lectura.

Impulsada por el Servicio de Cultura, la feria nace con el objetivo de apoyar a las librerías de la ciudad, fortalecer el sector del libro y generar un espacio de encuentro que contribuya a dinamizar la vida cultural de Vitoria-Gasteiz.

La concejala de Cultura de Vitoria, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado la importancia de contar con la implicación del sector en esta nueva etapa de la feria. "Queremos que esta Feria del Libro nazca de la mano de las librerías de Vitoria-Gasteiz, que son un agente cultural fundamental y desempeñan un papel imprescindible en la promoción de la lectura y en la difusión de la cultura. Su participación será clave para el éxito de esta iniciativa", ha indicado.

Las librerías interesadas en formar parte de la feria podrán solicitar información y comunicar su interés a través del correo electrónico ferialibro@vitoria-gasteiz.city. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 28 de julio.

La puesta en marcha de esta iniciativa responde al compromiso municipal de apoyar a las librerías y a los profesionales del libro, fomentar la lectura y seguir ampliando la oferta cultural de la ciudad. La programación combinará la presencia de librerías con actividades dirigidas a públicos de diferentes edades y propuestas pensadas para acercar la lectura a la ciudadanía.

"La lectura forma parte de la vida cultural de una ciudad y queremos que esta feria se convierta en un punto de encuentro para quienes disfrutan de los libros, para quienes los crean y para quienes los acercan cada día a la ciudadanía desde las librerías. Queremos que vuelva a ser una cita de referencia en la agenda cultural de Vitoria-Gasteiz", ha añadido Díaz de Corcuera.

El Ayuntamiento ha animado a todas las librerías de la ciudad a sumarse a este proyecto, que aspira a consolidarse como una de las citas culturales destacadas del otoño vitoriano.