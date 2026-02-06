Licitada por 2,7 millones de euros la urbanización de General Álava e Independencia para el tranvía de Vitoria

Archivo - El tranvía de Vitoria - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, a través de Euskal Trenbide Sarea (ETS), ha sacado a licitación la urbanización de las calles General Álava e Independencia de Vitoria-Gasteiz, por las que discurre el tronco común del tranvía de la ciudad, con un presupuesto base de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Esta actuación, cuyo proyecto constructivo ha sido aprobado esta semana, se ejecutará este próximo verano, e incluye la reposición de los acabados superficiales de toda la sección de la urbanización existente, excepto de las aceras peatonales de la calle General Álava, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La intervención es fruto del acuerdo alcanzado por ambas instituciones para poder mejorar la integración entre diferentes modos de transporte público y privado en la arteria comercial del centro.

El proyecto abordado entre el área de Espacio Público del Ayuntamiento y técnicos de ETS apuesta por una solución homogénea al pavimento de las calles General Álava e Independencia, unificando los acabados existentes, adecuando los elementos urbanos a la nueva urbanización, y rehabilitando el drenaje.

También se renovará un tramo de ambas vías en la confluencia de las calles Independencia, General Álava y Fueros, y se repararán en torno a 20 arquetas.

Del total del presupuesto, 530.000 euros se destinarán a las mejoras tranviarias, mientras que 2,1 millones de euros estarán dirigidos a mejorar la integración, con actuaciones en la pavimentación, el saneamiento de las aceras, la renovación de elementos de urbanización y mobiliario urbano en las zonas peatonales.

También se modernizarán los bolardos de separación y protección entre ambas áreas, y se acometerán trabajos previos de gestión de residuos, seguridad y salud. Para la ejecución de las obras, que comenzarán tras las fiestas de 'La Blanca', a mediados de agosto, será necesario realizar un corte permanente para tranvía y tráfico rodado que se prolongará por espacio, al menos, de tres semanas.

En este periodo, Euskotren ofrecerá el servicio habitual en toda la red, salvo en el tramo comprendido entre las estaciones de Parlamento y Angulema. Pese a ello, se mantendrá, en todo momento, la circulación y el acceso a garajes, todo ello con el objetivo de mejorar la permeabilidad e integración del sistema tranviario en el entorno urbano existente entre la intersección entre las calles Independencia y La Paz y la parada Parlamento del tranvía.

Desde su puesta en servicio en 2008, la plataforma en las calles General Álava e Independencia ha sido objeto de numerosas intervenciones, tanto de reparación de arquetas como de reposición del firme.

En la última actuación llevada a cabo en agosto de 2024, además de la repavimentación, se eliminaron 32 arquetas y se reconstruyeron otras 114 con el fin de aminorar el impacto acústico que producen el paso de autobuses y camiones de carga y descarga por la plataforma compartida.