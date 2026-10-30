El lingüista navarro Ekaitz Santazilia, candidato a académico de número de Euskaltzaindia

Ekaitz Santazilia - EUSKALTZAINDIA

VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lingüista navarro Ekaitz Santazilia ha sido presentado este viernes, en el pleno celebrado en la delegación de Euskaltzaindia en Álava, como único candidato a académico de número.

La propuesta de la candidatura de Santazilia se ha tramitado después de que el académico de número Pello Salaburu pasara a ser emérito el 3 de julio, fecha en la que este lingüista cumplió 75 años, y que ese mismo mes se abrió el plazo para presentar candidatos o candidatas a ocupar su puesto, según ha informado Euskaltzaindia en un comunicado.

De esta forma, tal y como establece el reglamento de la Academia y en el caso de que se obtenga la mayoría de votos de académicos y académicas de número y eméritos, en el pleno que se celebrará en noviembre se conocerá si Ekaitz Santazilia sustituye a Pello Salaburu.

PERFIL

Ekaitz Santazilia (Pamplona, 1987) es filólogo, lingüista y miembro correspondiente de Euskaltzaindia. Realizó la licenciatura en Filología Vasca en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), así como el máster y doctorado en Lingüística.

Actualmente es profesor titular del área de Filología Vasca en la Universidad Pública de Navarra (UPNA/NUP). Asimismo, ha sido hasta hace poco director de la revista Fontes Linguae Vasconum del Gobierno de Navarra. Es miembro del grupo de investigación Monumenta Linguae Vasconum, del I-COMMUNITAS Institute for Advanced Social Research de la UPNA y de la Cátedra de Patrimonio Inmaterial de Navarra.

A su vez, fue uno de los fundadores de la Asociación de Lingüistas y Filólogos Aziti Bihia, así como portavoz del área de Euskera en el Ateneo Navarro. Su principal línea de investigación es la historia del euskera, especialmente de Navarra, dentro de la cual se analizan documentos antiguos, dialectología, sociolingüística y lingüística histórica.

Ha descubierto y editado numerosos textos antiguos vascos, y además de publicar diversos trabajos relacionados con los temas mencionados, ha participado en diversos proyectos de investigación y congresos académicos.

Euskaltzaindia le nombró académico correspondiente el 31 de mayo de 2024, y desde entonces ha realizado diversos trabajos de investigación por encargo de la Academia. Como consecuencia de estos, ha impartido conferencias y ha comisariado varias exposiciones: la de las predicaciones en euskera de Perutxene de Zildo; las de las predicaciones de Luisene de Erredin; y la edición crítica y exposición de la doctrina cristiana (1626) de Joan Beriain, que verá la luz en noviembre.