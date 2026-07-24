Llodio (Álava) estrena su nuevo aparcamiento en el barrio de Latiorro con 81 plazas

Laudio estrena su nuevo aparcamiento en el barrio de Latiorro con 81 plazas - AYUNTAMIENTO DE LAUDIO

VITORIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llodio (Álava) ha estrenado este viernes su nuevo aparcamiento en el barrio de Latiorro con 81 plazas, de la cuales tres están adaptadas para personas con movilidad reducida.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, las obras, que comenzaron hace varios meses, han finalizado y el aparcamiento ya está a disposición de la ciudadanía. Además, cuenta con un gálibo de 2,30 metros, diseñado para ofrecer un servicio adecuado a las personas usuarias.

El objetivo de este nuevo espacio es dar respuesta a las necesidades de estacionamiento del barrio y "anticiparse a las necesidades de movilidad que generarán el nuevo ambulatorio y el futuro teatro previstos en la zona".