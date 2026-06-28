La lluvia dejará paso a un ambiente soleado y temperaturas sin cambios, este lunes en Euskadi

Cielos con nubes en la costa vizcaína. - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi un comienzo de jornada con muchas nubes, pero por la tarde los claros serán amplios.

Las nubes bajas dejarán algunas lloviznas en la mitad norte durante la primera mitad del día, pero con el paso de las horas los claros se irán imponiendo, dejando una tarde soleada. En la mitad sur el ambiente será soleado también por la mañana.

El viento soplará de componente norte y las temperaturas no sufrirán muchas variaciones. Las máximas rondarán los 25 grados y las mínimas oscilarán entre los 16 grados en el interior y los 19 grados en la costa.