Lluvia y descenso de las temperaturas este miércoles en el País Vasco

Archivo - Lluvia en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi abundantes nubes en la mitad norte y lloverá de forma débil, sobre todo en la zona cantábrica. En el sur el ambiente será más claro, sin embargo, a partir de la tarde podrán desarrollarse nubes y no se descartan tormentas al final del día, particularmente en la mitad oriental.

El viento soplará del norte, con el cierzo arreciando por la tarde. Bajarán las temperaturas máximas, sobre todo en la mitad norte, hacia el sur el descenso será más leve. Las máximas serán de 25 grados en Vitoria, 24 en Bilbao y 23 en San Sebastián.