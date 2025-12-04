Lluvia que irá remitiendo por la tarde este viernes y subida de las temperaturas

Paseantes protegiéndose de la lluvia - María José López - Europa Press

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi lluvia durante la primera mitad del día, sobre todo en la vertiente cantábrica, pero con el paso de las horas, de oeste a este, la lluvia irá a menos y para la tarde remitirá, aunque por la noche puede acercarse un nuevo frente y puede llover un poco para el final del día.

Por la mañana el viento irá girando a suroeste y no soplará con tanta fuerza. Se notará una subida de las temperaturas, especialmente en la mitad norte, de modo que en las horas centrales el ambiente será más agradable.