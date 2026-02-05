Lluvia más escasa este viernes en Euskadi, con chubascos de forma ocasional y dispersa

Lluvia en Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi lluvia más escasa, con chubascos de forma ocasional y dispersa, afectando sobre todo a las comarcas del interior, siendo más probables hacia el final del día. La cota de nieve podrá bajar hasta los 1.300 metros.

No dará tregua el viento de componente sur, que seguirá soplando con intensidad del suroeste durante toda la jornada, con más viveza en las primeras horas. No se esperan cambios significativos en las temperaturas.