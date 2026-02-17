Las lluvias aumentan en una semana en casi 9 puntos las reservas de los embalses vascos, que crecen al 87,7%

Archivo - Embalse de Undurraga, en Zeanuri (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las intensas lluvias han aumentado en una semana en 8,7 puntos las reservas de los embalses vascos, que han crecido hasta el 87,7% de su capacidad, superando así en 22 hm3 la media de la última década en estas fechas.

En concreto, los embalses vascos recogen 221 hm3 de agua, lo que supone 15 hm3 más que en las mismas fechas del pasado año, cuando estaban al 81,7% de su capacidad, con 206 hm3 acumulados.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ullibarri, el principal embalse del sistema Zadorra, retiene 129 hectómetros cúbicos de agua, aumentando al 88,4% de su capacidad total de 146.

Por su parte, el agua cubre 61 de los 71,8 hectómetros cúbicos con los que cuenta el pantano de Urrunuga, lo que supone un 84,7% de su capacidad.

El embalse de Ibai Eder, en Gipuzkoa, está al 100% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu --con 10 hectómetros cúbicos de capacidad-- tiene embalsado el 90% del agua que puede acoger.

Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 100% de su capacidad total de 8 hm3. Por último, el embalse de Albina, en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.