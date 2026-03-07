Las lluvias intensas provocan desbordamientos puntuales del río Gobela en Getxo (Bizkaia)

Archivo - Lluvia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias persistentes registradas durante la pasada madrugada han provocado desbordamientos puntuales del río Gobela, a su paso por Getxo (Bizkaia), y ha provocado diversas incidencias en los entornos de Larrañazubi, Fadura y Salsidu.

La situación ha sido atendida por el operativo municipal desplegado durante la noche, sin que se hayan producido daños personales. El episodio se ha producido en el contexto del aviso amarillo por precipitaciones intensas declarado por el Gobierno Vasco.

Durante la madrugada, la Policía Local ha realizado labores de vigilancia y seguimiento del nivel del río, así como diversas tareas preventivas en coordinación con servicios municipales y Bomberos para atender las incidencias registradas.

Entre las principales actuaciones realizadas, la Policía Local procedió al corte preventivo del acceso desde Berango hacia el colegio de Larrañazubi alrededor de las 3.00 de la madrugada, tras detectarse el desbordamiento del río en ese punto.

También se interrumpió el tráfico en el camino posterior al polideportivo de Fadura debido a la acumulación de agua y se balizó el carril bici entre Salsidu e Iparbide al quedar anegado. Asimismo, se balizaron diferentes zonas con presencia de agua, como la Avenida Los Txopos a la altura de las piscinas de Fadura, con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar riesgos para peatones y vehículos.

ANEGAMIENTOS EN BAJOS DE VIVIENDAS

Las lluvias provocaron anegamientos puntuales en bajos de viviendas en Larrañazubi, especialmente en los números 9, 11 y 11A de la calle del mismo nombre, donde el agua llegó a entrar en portales y plantas bajas alcanzando varios centímetros, aunque sin provocar daños estructurales.

También se registraron afecciones en algunos vehículos estacionados en zonas de Salsidu y Fadura. Entre ellos, un taxi quedó atrapado por el agua y tuvo que ser retirado con una grúa una vez que el nivel descendió y la situación lo permitió.

A medida que el nivel del agua ha ido aumentando, durante la madrugada, la Policía Local ha realizado avisos preventivos puerta a puerta a vecinos y vecinas de las viviendas con mayor riesgo de anegamiento.

Además, se movilizaron equipos de achique para retirar el agua acumulada y se dispuso un tractor municipal en la zona de Larrañazubi como medida preventiva ante una posible evacuación. Asimismo, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de las personas afectadas bombas de achique para facilitar la retirada de agua en viviendas y locales.