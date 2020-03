Loli García defiende mantener la actividad industrial pero, para ello, "hay que garantizar la salud"

Insta a los gobiernos a vincular las ayudas a las empresas al mantenimiento del empleo durante esta crisis

BILBAO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, se ha mostrado de acuerdo con intentar mantener la actividad industrial, pero siempre que se garantice la salud laboral y se cumplan las medidas preventivas necesarias, algo que "a día de hoy, no está ocurriendo".

En declaraciones a Europa Press, García ha indicado que CC.OO comparte la preocupación del Gobierno Vasco y, en concreto, de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, por el cese total de la actividad, principalmente industrial, pero ha asegurado que, para que se pueda mantener "en una medida determinada, aunque no sea al 100%, se deben cumplir las medidas preventivas necesarias "para cada puesto de trabajo y para cada trabajador".

"Y eso, a día de hoy, no está ocurriendo, hay falta de equipos de protección individual, hay falta de criterios en centros de trabajo y estamos reclamando a la Inspección de Trabajo que garantice que estas medidas preventivas se aplican en los centros", ha manifestado.

Loli García ha señalado que comparten la necesidad de no paralizar toda la actividad industrial porque el "riesgo económico de ello es muy alto", pero "para que se produzca se deben respetar todas las medidas preventivas para todos los trabajadores".

"Y ahora mismo no hay condiciones en muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, si no se dan, no se puede mantener la actividad, cuando se garantice y con la inspección de Trabajo interviniendo y actuando, estaremos de acuerdo con el planteamiento que se hace", ha añadido.

Por ello, ha exigido "con rotundidad" que se garanticen "todas y cada una de las medidas preventivas" y que se facilite el teletrabajo en todos aquellos puestos en los que sea posible su aplicación.

Según ha indicado, mantener mínimamente la actividad industrial, como reclama la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, es una "vía adecuada, "únicamente si se garantiza de forma escrupulosa la salud laboral de los trabajadores". "El necesario mantenimiento de la actividad industrial debe estar supeditado a garantizar la salud laboral", ha agregado.

Ante las palabras de Tapia, ha afirmado que no puede "sobreentenderse, en ningún caso, que las personas trabajadoras se expongan sin los equipos de protección adecuados frente al COVID-19, aunque fuera de forma temporal".

Por ello, ha insistido en exigir que la Inspección de Trabajo garantice la aplicación de medidas preventivas frente al COVID-19 en los puestos de trabajo, "cosa que no está ocurriendo".

Loli García, ha asegurado que, en la actualidad, la Inspección de Trabajo "no está dando salida a reclamaciones y denuncias que se están presentando, y si bien esto siempre ha de ser preocupante, en el actual escenario es realmente grave".

MEDIDAS GOBIERNO VASCO Y CENTRAL

Por otra parte, ha destacado que se está ante una crisis temporal que no debe traducirse en una "crisis económica que se prolongue en el tiempo". Por ello, el sindicato considera "fundamental" que, ante un escenario de paralización y recesión económica, se implementen las medidas necesarias, "con el correspondiente esfuerzo presupuestario, en proteger a las personas más vulnerables y evitar la desaparición de empresas y los despidos".

Asimismo, ha instado a los gobiernos a que vinculen las ayudas a las empresas al mantenimiento del empleo durante esta crisis y que actúen "contra las que aprovechen esta circunstancia para implementar ERE o despidos", algo que "sería ilegal en cualquier situación".

Por ello, ha apuntado que no aceptará despidos ni situaciones derivadas de medidas que puedan emprender las empresas y

que no estén vinculadas a las situaciones de ERTE que se están dando.

Loli García cree que las medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez van en la "buena dirección" porque recogen "una parte importante" de las propuestas planteadas por CC.OO., sobre todo, en relación con los ERTEs.

La dirigente sindical ha afirmado que hay otra serie de medidas que no se han cumplido y, en este sentido, ha exigido que se busquen prestaciones para aquellas personas que tienen que estar al cuidado de menores y mayores porque, aunque se amplía la posibilidad de las licencias ya existentes como en el caso de la reducción de jornada, "pero, a día de hoy, es un permiso no retribuido".

Asimismo, ha indicado que hay una serie de sectores que son los "más precarizados y vulnerables" que son los que tienen que ver con la atención a la dependencia, como pueden ser las trabajadoras de hogar, y, en relación a este tema, "no hay una solución planteada ni un criterio marcado para su actuación".

En relación a las iniciativas del Gobierno Vasco, ha señalado que son medidas que complementan, sobre todo, las ayudas a las empresas" y le ha exigido, "de manera inmediata" que "se pongan todos los recursos humanos y económicos necesarios" para tramitar los ERTEs que se están planteando y ha reclamado que garantice que las causas que justifican esos ERTEs se ajustan a las medidas planteadas en el estado de alarma.

Loli García ha indicado que tienen constancia de que se han presentado "muchísimos" ERTEs y han exigido al Gobierno Vasco que les traslade diariamente toda la información sobre los expedientes para poder garantizar la tutela sindical, pero todavía no se les han remitido. "Está afectando a todos los sectores de la producción", ha agregado.

Por último, ha agradecido el "inconmensurable esfuerzo" al conjunto de trabajadores que siguen "desempeñando su labor en el ejercicio del cuidado a la ciudadanía y de la atención de las necesidades básicas". En este sentido, ha exigido a las administraciones públicas competentes que "garanticen la protección de su salud en el ejercicio de sus competencias".