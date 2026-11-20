1135920.1.260.149.20261120145211 El cabeza de lista del PSE-EE por Bizkaia al Congreso, Patxi López, en Ermua (Bizkaia) con la alcaldesa, Beatriz Gámiz - PSE-EE

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Congreso del PSE-EE por Bizkaia, Patxi López, ha afirmado que el debate televisivo de este pasado jueves por la noche entre los candidatos a la presidencia del Gobierno por el PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, reflejó "buena política contra mala educación. "El día 29 elegimos al de la buena política (Sánchez) o al de la mala educación (Feijóo)", ha afirmado.

Por ello, pese a que los populares "hoy festejen un debate que han perdido por goleada", se ha mostrado convencido de que "la fuerza de la gente" en las urnas les dejará en la oposición. En un acto político celebrado en Ermua (Bizkaia), junto a la alcaldesa, Beatriz Gámiz, López ha señalado que el PP "está encantado porque cree que ha ganado". "Pero es que la mentira y la mala educación nunca ganan nada, nunca son ganadores de nada", ha apostillado.

A su juicio, ayer se vio en Feijóo "el retrato de lo que es, mentiroso y maleducado". "Esto es lo que ha traído desde que llegó a la política nacional. Fue mentiroso y maleducado desde el minuto uno", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que "por su boca ha salido toda la enciclopedia completa del insulto en este país". "Ha llamado de todo al presidente del Gobierno, se ha metido con su familia, con su mujer Begoña, con su hermano, con los socialistas, hasta con mi padre una vez en el pleno del Congreso", ha añadido.

Por ello, ha señalado que, "como no tiene ideas, insulta". "Cuando hay que poner propuestas encima de la mesa, no tiene ninguna, insulta. ¿Y cuál es su alternativa para este país? No tiene, insulta. Y se ha dedicado permanentemente a insultar. Este es el verdadero Feijóo, y cuando uno se pasa el día insultando, siendo mal educado, a veces cruza la línea de la mala educación a la maldad. Y no se puede ser buen político si uno es mala persona. Y Feijóo no es buen político", ha aseverado.

Además ha dicho que durante el debate "mintió permanentemente" y estaban "que echaban humo todas esas agencias que se dedican a verificar las cosas que se van diciendo". "Mintió sobre los datos económicos, sobre el empleo, sobre la vivienda. Dijo que el Gobierno ha puesto en marcha doscientas no sé cuantas viviendas, y han sido 120.000", ha precisado.

El portavoz del PSOE en el Congreso ha explicado que, cuando el líder del PP estuvo en la Xunta de Galicia, inauguró 13 viviendas en 14 años. "Ese es su balance y su gestión", ha remarcado.

LAS "VERDADERAS INTENCIONES" DE FEIJÓO

También ha resaltado que "mintió sobre Ceuta, sobre los servicios públicos, pero lo peor es que mintió sobre sus verdaderas intenciones". "Se cree que no sabemos lo que están haciendo allí donde gobiernan con Vox", ha sostenido.

En este sentido, ha recordado que se mostró "muy preocupado por el salario medio de los trabajadores". "¿Entonces por qué está en contra de que suba el salario mínimo? ¿Por qué ha dicho que usted no va a subir el salario, que se lo van a subir los empresarios? ¿Alguien conoce a algún empresario que, por voluntad propia, vaya a subir el salario de nadie?", ha cuestionado, para concluir que "el PP va a congelar los salarios, eso es lo que está diciendo".

Sobre las pensiones, ha recordado que el Gobierno "está metiendo más de 5.000 millones en la hucha de la Seguridad Social cada año". "Cuando ellos dicen que el sistema va a petar y lo van a cambiar, significa que lo van a cambiar de un sistema público a uno privado, para que el que pueda, se pague un plan privado de pensiones, y el que no, ve su pensión recortada, como ya hicieron cuando gobernaron", ha advertido.

Patxi López ha avisado que el PP "recorta" y ha alertado de que, "cuando recorta salarios, pensiones y servicios públicos, recorta la vida de la gente". "También ha dicho que se va a cargar la Ley de Eutanasia, que la va a sustituir una de cuidados paliativos. ¡Oiga, que los cuidados paliativos ya existen en este país! Lo que queremos es tener derecho a una muerte digna, y él se lo va a cargar, como derechos de igualdad o los que aparecen en la Ley del Aborto o en la Ley Trans", ha censurado.

CON LA "MOTOSIERRA" DE VOX

Según ha asegurado, el programa del PP "es cargarse todo lo que ha hecho Pedro Sánchez" y todos los derechos conquistados. "Lo peor es que ocultó que viene de la mano con Vox, que tiene una motosierra mucho más grande", ha sostenido.

López ha precisado que, donde gobiernan PP y Vox, "ha vuelto la censura a la cultura", como en Castilla y León, que "han prohibido obras de teatro, han dejado de subvencionar al cine porque dicen que es ideológico".

"Como niegan la violencia machista, se han cargado los recursos en esas comunidades para combatirla. Como niegan la emergencia climática, van deshaciéndose de las medidas y de los recursos destinados a combatir esa emergencia. Ha dicho que se va a cargar el Ministerio de Igualdad. Él se dice feminista porque ha crecido en una casa con más mujeres que hombres. Ese es el feminismo del PP. Todo esto lo ocultó ayer Feijóo", ha insistido.

Enfrente, tal como la subrayado Patxi López, estaba el presidente del Gobierno "con absoluta educación, con absoluto respeto, poniendo encima de la mesa datos, realidades, propuestas, alternativas".

El cabeza de lista del PSOE por Bizkaia ha dicho que Pedro Sánchez "fue tan educado, tan respetuoso, que pidió perdón cuando había que pedir perdón". "La inmensa mayoría del tiempo lo dedicó a hacer balance y propuestas y no a insultar, Mientras que Feijóo la inmensa mayoría del tiempo lo dedicó a insultar", ha manifestado.

Ha subrayado que hasta en 20 ocasiones Sánchez "tuvo que pedir" al jefe de la oposición que le dejara hablar. "Incluso ofreció cuatro pactos, por la vivienda, para luchar contra la emergencia climática, un para blindar las pensiones y un pacto incluso para hacer leyes que combatan mejor la corrupción. Ninguno de los pactos aceptó Feijóo. Sánchez hasta en 60 ocasiones habló de los servicios públicos, del estado del bienestar, mientras Feijóo ninguna", ha lamentado.

En su opinión, "quedó claro que hay una enorme diferencia entre la buena política que representaba Sánchez y la mala educación que representaba Feijóo". "Este es el resumen, buena política contra mala educación. El día 29 elegimos al de la buena política o al de la mala educación", ha manifestado.

Tambien ha reprochado que el PP y su secretario general, Miguel Tellado, intenten "desmovilizar" a la izquierda pidiendo a "la gente que se quede en casa y no vote". "Esto no se ha visto nunca en la historia", ha indicado. A su juicio, "estos han llegado ya al paroxismo", porque "saben que cada persona que se moviliza, que sale el domingo a votar, ese nuevo movilizado va a votar a la izquierda y va a votar al PSOE".

"Nosotros tenemos que responder con movilización, con motivación. Ni un solo progresista se puede quedar en casa, porque en estas elecciones está en juego absolutamente todo", ha reiterado.

También ha dicho que "no vale luego el lunes llorar lo que no se ha hecho el domingo". "El domingo hay que ir a votar. La papeleta del PSE-EE es la única que va directamente a que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno. Y estoy convencido que ellos utilizarán todas las malas artes como han utilizado hasta ahora. Mentirán todo el día, nos insultarán y nos llamarán de todo. Pero nosotros tenemos una cosa que ellos no tienen, que es la fuerza de la gente", ha asegurado.

Por mucho que "hoy festejen un debate que han perdido por goleada", se ha mostrado convencido que "la fuerza de la gente les va a decir: 'Vosotros vais a seguir estando en la oposición. ¡A por todas!", ha animado.