López pide no usar incidentes como "argumento político" y espera que el PP "se corte y no siga el discurso de Feijóo"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López. - David de Haro - Europa Press

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia, Patxi López, ha esperado que no se utilicen "como argumento de campaña" los incidentes registrados este pasado lunes en Bilbao y, en este sentido, ha pedido que "alguno se corte" y el secretario general del PP, Miguel Tellado, que se desplazará este martes a la capital vizcaína, "no siga con el discurso de Feijóo de que esto es culpa de Pedro Sánchez", que ve "de una catadura moral muy baja".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el exlehendakari ha lamentado los altercados registrados en Bilbao este lunes tras una protesta contra la presencia de Vito Quiles, que finalmente no acudió a la capital vizcaína. "La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática", ha subrayado.

López ha recordado que durante la jornada "mucha gente protestó de manera razonable porque venía un provocador fascista de libro", pero luego aparecieron "unos quemando coches, mobiliario urbano, quemando tiendas" que "no son antifascistas", sino "tan fascistas como otros".

El portavoz socialista ha insistido en que habrá que investigar "quién está detrás de esto" para saber "dónde nace, quién los organiza, cómo reaccionar ante esta gente" y cómo "cortocircuitar" las convocatorias que se realizan.

También ha lamentado que la presencia de menores de edad. "Algo hemos hecho mal cuando menores de edad se ponen un pasamontañas para quemar contenedores, para provocar estos disturbios y estar tan a la contra de una sociedad pacífica que bastante hemos sufrido ya en Euskadi este tipo de violencia", ha afirmado.

En todo caso, ha subrayado que es preciso tener "una respuesta integral" que no es "solo de seguridad", sino que debe ser "mucho más amplia".

Patxi López ha advertido de que con este tipo de incidentes "lo que se hace es alimentar el discurso más ultra". "¿Qué más quería Vito Quiles que no venir aquí y poner en sus redes que efectivamente no había venido porque los etarras estaban quemando Bilbao?", ha cuestionado.

Así, ha señalado que "lo que consiguieron ayer es dar toda una batería de argumentos a esa extrema derecha, a ese fascismo". "Les alimentaron, porque al final los extremos se retroalimentan unos a otros, y esto es lo que van a utilizar como argumento de campaña", ha lamentado.

"ALGUNO SE CORTE"

Por ello, ha esperado que "alguno se corte" y, en este sentido, ha recordado que este martes "viene Tellado a Bilbao, a raíz de los hechos de ayer", y espera que "no siga con el discurso de su líder de Feijóo diciendo que esto es culpa de Pedro Sánchez, que quiere quemar las calles porque sabe que va a perder".

"Primero porque no vamos a perder, vamos a ganar, pero segundo porque los socialistas nunca vamos a alimentar de odio ni de rabia ni de violencia a la sociedad, ni vasca ni española. Sabemos muy bien lo que significa esto y no somos de esa calaña", ha manifestado.

Así, ha lamentado "la utilización que hizo Feijoó otro día" y ha insistido en que espera que "no lo haga hoy Tellado aquí, es una barbaridad absoluta y una catadura moral muy baja".