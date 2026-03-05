Luis Landero presenta este jueves en Bilbao su nueva novela 'Coloquio de invierno', un homenaje al relato oral

Luis Landero - ISABEL WAGEMANN

BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor Luis Landero presenta este jueves en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao su nueva novela, 'Coloquio de invierno' (Tusquets), narración donde, en clave de homenaje al relato oral, sitúa en un hotel rural, sin cobertura, durante la tormenta Filomena, a siete personajes que se encuentran atrapados y que deciden matar el tiempo conversando y compartiendo anécdotas.

Los protagonistas, sin conexiones con el exterior, deciden animar la espera contándose historias y, de ese diálogo, al que se suman los dos hosteleros que regentan el establecimiento, el relato "avanza entre anécdotas que van ocupando, de forma ritual, cada sobremesa de espera y que, no solo les permitirán conocerse entre sí, sino también debatir y aprender de las vidas de los otros", explican desde Tusquets.

La presentación de la novela dará comienzo a las 19.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca de Bidebarrieta, con entrada libre, hasta completar aforo, y el autor conversará con la periodista cultural Idioa Jauregi.

ORALIDAD, ESCUCHA Y DEBATE

En declaraciones a Europa Press, durante la presentación que tuvo lugar en Madrid de la novela, Landero advirtió de que "se está perdiendo la oralidad, la escucha y el debate", en beneficio de "mentiras, discusiones e insultos, especialmente entre la clase política y en las tertulias de televisión" lamentó.

Bajo su punto de vista, "si tú ves a los políticos, ellos no dialogan, ellos tienen grescas dialécticas. Se disputan la verdad de un modo agresivo y sin escucharse unos a otros. Además, a veces directamente se descalifican y se insultan", asegura.

Sin embargo, el escritor aclara que "la gente normal" no tiene esas disputas, aunque considera que "también se pierde la conversación por culpa de los móviles".

A su entender, "el móvil y las pantallas nos dejan poco tiempo para hablar y, luego, cuando hablamos, probablemente la conversación está condicionada por lo que nos han contado en el móvil o en la televisión. No hablamos de cosas de nuestra propia cosecha sino de opiniones que nos han vendido", ha explicado.

Para Landero (Alburquerque, Badajoz, 1948), el móvil es "algo tóxico para la mente, como la nicotina para los pulmones" y su dependencia convierte la inteligencia en "algo pueril, pasivo y se anquilosa", ha aseverado.

En 'Coloquio de Invierno', tal y como describen desde Tusquets, "las historias que se cuentan estos desconocidos pronto se convierten en confesiones de sus peripecias vitales hechas al calor del momento, experiencias que les han marcado de por vida, que se complementan y entrelazan con auténtica intriga y emoción".

La novela del autor extremeño es un homenaje a las novelas dialogadas clásicas, una especie de "pequeño Decamerón de nuestros días y sucesión cervantina de relatos ejemplares".

Tal y como ha recordado el propio Landero, "tuve la suerte de conocer el maravilloso lenguaje oral, la verdadera cultura popular, la del lenguaje que hablaba mi gente campesina, mis padres, mis abuelos. Eran todos campesinos y hablaban de maravilla, porque el lenguaje popular es muy creativo y es donde en realidad está el espíritu de la lengua".

El autor atribuye su deseo de ser escritor a aquellos años, cuando escuchaba "ese bien hablar de mi abuela Frasca, que era analfabeta pero qué bien hablaba y qué bien contaba los cuentos. Me encantaba oír a mis mayores decir refranes, adivinanzas, cuentos... Y luego descubrí la poesía, que vestía de esta las palabras".