Lurraldebus ofrecerá servicios especiales por los carnavales de Tolosa del viernes al lunes

Archivo - El conjunto 'Archiboko Neskak' realiza el chupinazo de los Carnavales de TolosA - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Lurraldebus ofrecerá servicios especiales del viernes al lunes por los carnavales de Tolosa (Gipuzkoa), según ha informado la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez.

Domínguez ha explicado que el objetivo es "que aquellas personas que lo deseen puedan disfrutar de estas fiestas de forma "sostenible, cómoda y sobre todo, segura".

La diputada foral ha informado de que estos servicios se darán entre el viernes 13 y el lunes 16 de febrero. Concretamente, el viernes 13, el sábado 14 y el lunes 16 habrá servicios nocturnos especiales cada hora entre las 23.30 y las 05.30 horas. El lunes el último servicio será a las 04.30 horas.

Las salidas desde San Sebastián se harán desde la avenida de la Libertad, mientras que desde Tolosa se harán desde Kondeko Aldapa. Por su parte, el domingo 15 de febrero, además del horario habitual, habrá servicios especiales en las líneas BU07 (Tolosa-Donostia por pueblos) y BU08 (Tolosa-Donostia directo) que saldrán de San Sebastián a las 11.20, 12.20, 13.20, 16.20, 17.20, 18.20 y 19.20 horas en el caso de la BU07 y a las 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30 y 18.30 horas en el caso de la BU08.

Para regresar, habrá servicios desde Tolosa a las 17.40, 18.40, 19.40 y 20.40 horas. "Queremos que se pueda disfrutar de los carnavales de la forma más sostenible, más cómoda y más segura posible, por eso, como venimos haciendo en otras ocasiones, vamos a habilitar servicios especiales de Lurraldebus, garantizando que toda persona que lo desee pueda acercarse a Tolosa en Lurraldebus", ha afirmado.

Además, ha defendido que "reforzar el servicio de transporte público en noches como éstas aporta un plus importantísimo de seguridad, principalmente para las y los más jóvenes". Los horarios podrán consultarse en la página web de Lurraldebus o en el teléfono de atención a la persona usuaria 900 300 340.