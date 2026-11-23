Lykke Li - LAST TOUR

BILBAO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

BBK Live 2027 ha anunciado este lunes la incorporación a su cartel de Lykke Li, Of Monsters and Men, Vetusta Morla, Sanguijuelas del Guadiana, Triángulo de Amor Bizarro, Club Romántico: Dngdngdng b2b Florentino, 1111 y Perfecto Miserable.

En un comunicado, la promotora del festival, Last Tour, ha confirmado estas inclusiones para la edición de 2027 que se celebrará los días 8, 9 y 10 del próximo mes de julio.

Según ha indicado, estos grupos "reflejan de nuevo el carácter aperturista de un festival que conecta las prometedoras voces de las nuevas generaciones con grandes propuestas de larga trayectoria tanto a nivel nacional como internacional". Esta nueva lista se suma a los grupos ya confirmados The xx, Teddy Swims, Pixies, The War on Drugs, alt-J, Amelie Lens presents AURA, Bonobo, Jack Johnson, Two Door Cinema Club o Viva Suecia, entre otros.

Last Tour ha destacado que la artista sueca Lykke Li realizará en el BBK Live "uno de los dos únicos shows" en Europa el próximo verano, mientras que el de Of Monsters and Men será el concierto en España en 2027.