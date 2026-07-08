Málaga (CRL) cree que abordar "con o sin acuerdo" el absentismo o las bajas es "una lectura de vencedores y vencidos"

Emilia Málaga - EUROPA PRESS

BILBAO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL), Emilia Málaga ha defendido "la vía del acuerdo y la negociación colectiva" porque "funciona, es estable y permanece" y ha añadido que abordar "con o sin acuerdo" temas como el absentismo o las bajas laborales, como afirmó este martes Alberto Nuñez Feijóo, es "hacer una lectura casi entre vencedores y vencidos".

Málaga ha hecho esta valoración, tras presentar el informe de situación económica y relaciones laborales en Euskadi de 2025, y preguntada por los medios sobre su visión de las afirmaciones del presidente nacional del PP, ante el Círculo de Empresarios Vascos, --donde aseguró que había que tomar una decisión sobre el absentismo "con o sin acuerdo"-- o sobre el hecho de que en los convenios de empresa se pacte que una persona que no va a trabajar "cobre lo mismo que cuando va a trabajar", en el caso de bajas por contingencias comunes.

Tras reivindicar la negociación colectiva porque es "la mejor manera" y que "lo que permanece, lo que funciona, lo que es estable y es bueno en general, es a lo que se llega por la vía del acuerdo", Málaga ha añadido que, cuando las cosas se imponen, inevitablemente estamos hablando de una lectura casi entre vencedores y vencidos, que es algo que hay que volver a cambiar en el momento que se pueda".

A su juicio, la autonomía de negociación entre las partes "da grandes frutos y funciona" porque en Euskadi "somos testigos de negociaciones entre agentes sociales con intereses que son legítimamente muy diversos que consiguen ponerse de acuerdo una y otra vez sobre cuestiones tan sustanciales".

Málaga ha subrayado que "la propia legislación laboral está concebida pensando en que sean las partes las que lleguen a acuerdos y las que decidan cosas porque pone sobre los hombros de los agentes sociales gran parte de las condiciones laborales".

ABSENTISMO

Preguntada por cómo valora las cifras de absentismo en Euskadi y la afirmación de que el absentismo y las bajan eran "el cáncer de la competitividad", Málaga ha recordado que en este terreno están presentes "multitud de agentes", puesto que "hablamos de un tema de pérdida de salud y de prevención y de que, fundamentalmente, son bajas ligadas a trastornos musculoesqueléticos, derivadas de problemas de salud mental o de que nuestro sistema de salud está muy tensionado".

Por ello, en su opinión, "una vez perdida la salud, hay que ver la forma en que se pueda recuperar de manera completa lo antes posible, porque esto beneficia tanto a la persona que la ha perdido como a las empresas porque la salud es el motor de la economía porque con personas enfermas, la economía se resiente".

COMPLEMENTO POR BAJA

Málaga ha puesto el foco en que la mayoría de los convenios sectoriales en Euskadi recogen en su mayor parte complementos o por IT o por accidente laboral. En concreto, de 90 convenios sectoriales, 85 recogen complementos por accidente laboral o enfermedad profesional, que cubren al 99% de las trabajadoras y de los trabajadores con su convenio sectorial negociado en Euskadi.

A su vez, 81 de esos 90 recogen complementos por enfermedad común, lo que significa que el 88,5% de las personas cubiertas por un convenio de sector negociado aquí tiene un complemento por enfermedad común.

Tras precisar que en el caso del complemento por enfermedad común la casuística es mucho más variada, en cuanto a cuánto asciende la cuantía, Málaga ha remarcado que si estos complementos han sido acordados en el seno de la negociación colectiva desde la autonomía de las partes, esto indica que "hay un acuerdo importantísimo entre las partes implicadas para recoger estos complementos, y que son fruto de un acuerdo entre partes que son soberanas".