Mantala impulsa la cocina en casa con una jornada de talleres infantiles en Basque Culinary Center

Archivo - Jovenes en talleres del Basque Culinary Center - YAYO GALIANA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mantala Basque Gastronomy, iniciativa impulsada por Basque Culinary Center y Hazi Fundazioa para promover y visibilizar la gastronomía vasca, celebrará este jueves en Basque Culinary Center una jornada de talleres infantiles vinculada al proyecto 'Etxetik', colección de cuentos creada para fomentar la cocina en casa y acercar la cultura gastronómica vasca a las nuevas generaciones.

La jornada tendrá lugar a las 17.30 horas y en la misma participarán alrededor de 60 niños y niñas de entre 3 y 7 años, que tomarán parte en diferentes talleres en torno al producto local, los oficios, la temporada y la transmisión de saberes vinculados a la alimentación.

Desde Basque Culinary Center han explicado que el objetivo de esta actividad es poner en valor la importancia de cocinar en casa como "espacio de aprendizaje, convivencia y transmisión cultural". A través del juego, los cuentos y la experiencia práctica, 'Etxetik' propone que niñas, niños y familias se acerquen a la cocina "desde el producto, el territorio y los oficios que hacen posible nuestra alimentación".

La jornada, que se desarrollará íntegramente en euskera, contará con la participación de la cuentacuentos Garazi Urkola y ofrecerá cuatro talleres inspirados en el universo de 'Etxetik'. Así, en 'Loreen lagunak', el apicultor Mattin Jauregi y el confitero Armintz Gorrotxategi acercarán a los participantes al mundo de las abejas y la producción de miel, para después elaborar un dulce con este producto.

En 'Baratzeko lagunak', Uxue Amonarriz, hortelana de la cooperativa Artamugarri, y Javi Rivero, cocinero de Ama Tolosa, descubrirán los secretos de la huerta, las verduras de temporada y su aprovechamiento en la cocina.

En el taller 'Itsaspeko lagunak', las cocineras Lidia Olaizola (Kaia Kaipe) y Pili Manterola (Iribar), junto a dos rederas, acercarán a los más pequeños a los oficios del mar y les guiarán en la preparación de pintxos y una elaboración con txangurro.

Finalmente, en 'Ikuiluko lagunak' el ganadero Jon Areitio (Mugarrieta) y el cocinero Aitor Martin (Ikili) mostrarán cómo se crían y cuidan los animales y el recorrido de la carne desde el caserío hasta la cocina, donde los participantes prepararán una elaboración con este producto.