1137929.1.260.149.20261127121510 María Guijarro - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSE-EE al Congreso de los Diputados y secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la violencia contra las mujeres, María Guijarro, ha manifestado que "nadie puede ser neutral" ante la violencia machista, después del crimen de una mujer en la capital vizcaína y ha afirmado que no se puede "negar", sino que se tiene que "combatir".

Guijarro ha asistido este viernes al acto de cinco minutos que se ha llevado a cabo en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao para rechazar el crimen de una mujer a manos presuntamente de su expareja, que la acuchilló este jueves y que finalmente ha fallecido.

La secretaria de Estado de Igualdad ha trasladado, en nombre del gobierno de España, un mensaje de "cariño, solidaridad y de abrazo inmenso" a la familia de "la mujer asesinada por un hombre machista anoche en Bilbao". En especial, ha querido mostrar un "cariño afectuoso y con muchísimo dolor a los dos menores que anoche quedaron huérfanos".

Asimismo ha hecho un llamamiento a toda la sociedad, estamentos, instituciones, vecinas, compañeras de trabajo y alumnas de los colegios para que todos se "impliquen" porque en "la violencia machista nadie puede ser neutral".

Según ha defendido, se necesitan "todos los esfuerzos posibles de una sociedad al completo, articulada, coordinada, poniendo lo mejor de todos para combatir la violencia machista".

"En tercer lugar, después de lo ocurrido anoche, ¿quién se atreve aún en este país a negar la violencia machista? El machismo es la raíz de lo que ocurrió anoche con esta mujer de 34 años. Que nadie se atreva nunca a negar la violencia machista. La violencia machista no se niega. La violencia machista se combate", ha denunciado.