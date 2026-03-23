Marta Jiménez presenta este lunes en Bilbao "Oxígeno", relato surgido tras una fuga de gas en su casa que casi la mata

Archivo - La escritora Marta Jiménez Serrano firma 'Oxígeno' (Alfaguara) - JAIRO VARGAS - ALFAGUARA - Archivo

BILBAO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora Marta Jiménez Serrano (Madrid, 1990) presenta este lunes en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao 'Oxígeno' (Alfaguara), novela surgida tras el accidente que sufrió en noviembre de 2020, antes de publicar su primer libro, por una fuga en la caldera de su casa que casi acaba con su vida a ella y la de su entonces pareja.

"El libro se puede entender de manera política", aseguró la autora en una entrevista con Europa Press con motivo de su publicación, en la que Jímenez Serrano destaca la importancia que tiene para el relato la sanidad pública o la crisis de la vivienda.

La presentación en la capital vizcaína tendrá lugar a las 19.00 horas en el Salón de Actos de Bidebarrieta, biblioteca situada en el Casco Viejo, en un acto organizado en colaboración con BBK, de entrada libre hasta completar aforo en el que la autora conversará con la también escritora María Bengoca.

Jiménez Serrano inicia su novela aquel sábado de noviembre de 2020 en el que, sin sospecharlo, ella y su pareja se encontraban al borde de la muerte por una fuga de monóxido de carbono, derivada de una "negligencia" de la arrendadora que les alquiló esa casa que contaba con una toma de gas ilegal, y que los fue adormeciendo hasta que ella se cayó desplomada en el cuarto de baño, golpeándose la cabeza.

"No me gusta llamarlas así, pero esas cosas que llamamos lujos porque no tenemos todos acceso a ellas, como una terapia, poder parar o poder tener tiempo para procesar algo que te ha ocurrido, deberían ser derechos universales. Todavía reaccionamos mucho más y tenemos mucho más presentes las heridas físicas que las psicológicas", explicó.

A su entender, "la Seguridad Social cubre un montón de cosas que nadie pone en duda que se tengan que cubrir. Si tú te tuerces un tobillo te lo van a escayolar pero creo que todos también deberíamos poder acceder a una buena terapia con plazos razonables, porque sabemos que hay algunos psicólogos en la seguridad social pero no dan citas", reflexionó la escritora.

Además, la escritora madrileña explicó que este libro le ha enseñado a que todo el mundo debe aprender a parar, porque incluso la gente que puede hacerlo, no lo hace. "Tenemos que aprender a parar, porque también se nota mucho lo que haces mientras paras. No es lo mismo hacer 'scroll' o jugar a videojuegos que parar. No estás descansando. Tenemos que aprender a estar con nosotros mismos", afirmó.

Después de cinco años, la autora recupera en su nueva obra aquel episodio -uno que "nunca" quiso "escribir"- porque, de alguna manera, le ha resultado "terapéutico", aunque precisa que lo primero que la ayudó fue la terapia real, y porque, como autora, es "imposible serlo, vivir una experiencia cercana a la muerte y no escribir sobre ella".

"Había una doble cosa de necesitar escribirlo desde un punto de vista personal y también porque yo sé que esto es material poderosísimo para un libro. Así fui poco a poco entrando al libro, progresivamente y fui asumiendo que lo tenía que escribir", añadió.

PERCEPCIÓN DEL PROPIO CUERPO

La autora de 'Los nombres propios' y 'No todo el mundo', ambas publicadas por Sexto Piso, publica esta nueva novela con una sensación de privilegio, algo que le mantiene alejada de la "presión" porque no quiere centrarse en la parte "negativa" de su "gran fortuna".

Después del éxito de esos primeros libros -de hecho, 'Oxígeno' cuenta el incidente que ocurrió antes de la publicación de su primer ejemplar- Jiménez Serrano asegura que se siente "contenta" de sentirse reconocida y de que las escritoras que vengan después de ella la puedan tomar de referencia.

Aunque reconoce que el accidente ha cambiado la forma que tiene de relacionarse con su propio cuerpo, Jiménez Serrano ha apuntado a que lo ha hecho para bien y que ahora lo valora más.

"La sensación de estar tumbada y que mi cuerpo no respondiese, la sensación de estar absolutamente despojada de mi cuerpo, sí me ha hecho luego adueñarme más de él. Estoy más adueñada de mi cuerpo y de mi vida porque cuando te das cuenta de que se va...Recuerdo muy bien esa sensación y estoy más en mi cuerpo que antes", confesó.

En una carta hecha pública por la autora para acompañar la información de su novela, Jiménez Serrano explica que comenzó la novela muchas veces y "muchas veces la abandoné: no es fácil recordar el momento en que una estuvo a punto de morir. Recordar el día en que, por una intoxicación por monóxido de carbono, estuve tan cerca de la muerte, una tonta mañana de sábado en mi propio piso, me hizo atravesar de nuevo la ansiedad, la incertidumbre, el miedo y la hipocondría".

En ese sentido, añade, "la escritura de esta novela ha sido un viaje en el que he aprendido a mirar lo ocurrido y, por tanto, a perderle el miedo".