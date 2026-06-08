Martínez afirma que "los puentes están rotos" con el Ministerio de Sanidad tras aprobar "sin acuerdo" el Estatuto Marco

Alberto Martínez - IREKIA

BILBAO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha asegurado que los puentes con el Ministerio de Sanidad "están rotos" porque el Estatuto Marco ha sido aprobado en Consejo de Ministros "sin acuerdo, sin financiación y sin profesionales suficientes".

Martínez se ha referido en estos términos, en su discurso de apertura de una jornada sobre el Pacto de Salud en Bilbao, en alusión a la situación generada en torno al Estatuto Marco, una norma de carácter estatal, actualmente en tramitación, que, ha subrayado, "no está en manos ni depende ni de Osakidetza ni del Gobierno Vasco" al tratarse de "una ley básica que corresponde al ámbito del Estado".

El consejero de Salud ha incidido en que el proyecto, tras su paso por el Consejo de Ministros, "no cuenta en estos momentos con un respaldo amplio de los profesionales" y este desacuerdo ha derivado en "un escenario de meses de movilizaciones y en una situación en la que, incluso los apoyos iniciales, parecen haberse debilitado".

"Podemos decirlo con claridad: los puentes están rotos", ha enfatizado, para insistir en que "esa negociación corresponde al ámbito estatal" y se plantean "unos cambios estructurales en un contexto complejo, especialmente desde el punto de vista profesional, y en el momento de mayor déficit de médicos".

En este momento, ha reiterado Alberto Martínez, "lo que existe es un proyecto de ley que, aunque en su origen contó con el acuerdo de una parte de la representación sindical, no dispone del respaldo del conjunto de los profesionales".

Martínez ha explicado que la actual situación evidencia "la falta de consenso" en torno a una norma que, además, "incorpora expectativas difíciles de materializar a corto plazo", al recoger, ha remarcado, "medidas de un elevado impacto económico sin una financiación concretada, que no están cuantificadas, y que se condicionan a futuros Presupuestos Generales del Estado".

Ante esta situación, el consejero ha diferenciado "claramente" dos planos. Por un lado, el estatal, "donde se define el Estatuto Marco, que regula las condiciones básicas del personal estatutario en todo el Sistema Nacional de Salud" y, por el otro, el autonómico, donde corresponde la concreción de las condiciones laborales y la gestión del sistema.

En este segundo ámbito, ha destacado, Euskadi está actuando "con responsabilidad y capacidad de acuerdo", con 15 consensos alcanzados en la Mesa Sectorial desde junio de 2024.

Por ello ha puesto en valor el proceso de diálogo y escucha con las organizaciones sindicales, tanto en el marco formal de la Mesa Sectorial como en reuniones bilaterales, así como el contacto directo con los profesionales en los distintos servicios.

En este punto, y tras afirmar que "reconocemos y legitimamos el papel de los sindicatos como interlocutores en la negociación", ha añadido que, de la misma manera, "entendemos que muchos profesionales nos solicitan, y necesitan información directa, clara y de calidad".

CRITERIOS DE PRIORIDAD CLÍNICA

Asimismo, ha subrayado que la responsabilidad del Gobierno Vasco es doble al tener que "avanzar en la negociación dentro de sus competencias" y, al mismo tiempo, "garantizar la atención a la ciudadanía".

En este sentido, ha explicado que, ante las jornadas de huelga, se están aplicando "criterios de prioridad clínica, reforzando servicios mínimos, priorizando patologías oncológicas y tiempo-dependientes y ofreciendo alternativas a pacientes con mayores tiempos de espera".

El consejero ha reconocido también el impacto acumulativo de este contexto en la organización asistencial, que obliga a "reordenar agendas y procedimientos", por lo que ha insistido en la necesidad de actuar "con transparencia, responsabilidad y compromiso con pacientes y profesionales".

Además, ha precisado, "ese impacto no es puntual porque se va trasladando en el tiempo, generando una creciente complejidad en la búsqueda de nuevas fechas de programación y afectando a la capacidad de respuesta del sistema".

FUTURA LEY DE PACIENTES

En este marco, el consejero ha anunciado la futura ley de pacientes como uno de los principales desarrollos del Pacto Vasco de Salud y que, en el plazo de un mes, su Departamento elevará al Consejo de Gobierno una propuesta para iniciar en 2026 "la tramitación de un anteproyecto de ley que garantice la participación de las asociaciones de pacientes en el diseño y en la toma de decisiones de las políticas de salud".

La futura norma permitirá avanzar hacia un modelo de participación más estable y estructurado, consolidando instrumentos como el desarrollo normativo, la creación de un Registro Vasco de Asociaciones de Pacientes, programas de formación y espacios estables de participación.

Martínez ha destacado que las asociaciones de pacientes han sido "parte activa, exigentes e imprescindibles" desde su incorporación al Pacto y ha insistido en que "el futuro de la salud no se construye sin los pacientes".

La jornada, celebrada en Bilbao bajo el título "Conoce el Pacto Vasco de Salud", ha mostrado en distintas intervenciones proyectos ya en marcha que incorporan la voz de las personas pacientes en ámbitos como el transporte sanitario, las rutas asistenciales, la atención primaria y la digitalización, en un contexto de transformación profunda del sistema.

La sesión organizada por el Departamento de Salud "ha reafirmado la participación de las personas pacientes como uno de los ejes clave de la transformación del sistema sanitario vasco".

En este sentido, las propias asociaciones de pacientes han destacado que "su participación permite identificar necesidades reales, introducir mejoras concretas y avanzar hacia un modelo más cercano, humano y centrado en las personas".