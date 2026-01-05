Más de 160.000 personas desafían a un intenso frío en la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente en Bilbao

Cabalgata de los Reyes Magos en Bilbao - H. BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mas de 160.000 personas --según fuentes municipales-- han desafiado este lunes por la tarde a un intenso frío (con pocos grados sobre cero), pero sin que la lluvia hiciera acto de presencia, en la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, celebrada en Bilbao.

Los Reyes Magos han partido desde la Gran Vía bilbaína, a la altura de la calle María Díaz de Haro, a las seis de la tarde y han concluido su recorrido minutos antes de las ocho de la tarde en el edificio consistorial con la recepción oficial, donde han sido recibidos por el alcalde, Juan Mari Aburto.

Como en años anteriores, dos antiguos camiones de bomberos han abierto paso al desfile de carrozas, acompañados de la Policía Municipal. Los Reyes han desfilado acompañados de una comitiva de diez carrozas y cinco animaciones de calle con diversos personajes de la mitología, los videojuegos y las películas.

La comitiva ha estado conformada por diez bailarinas caracterizadas de muñecos de nieve; Traski y Truski, que han interpretado temas navideños con una banda en directo en la carroza musical; Bumbeblee y Optimus Prime, de Transformers, acompañados de una 'elektrotxaranga'; Buzz Lightyear y Woody, de Toy Story; los Elfos Mágicos de los Magos de Oriente; Mario y Luigi, hermanos fontaneros de Mario Bros., con la Princesa Peach; y como novedad, Pegasus, al frente de la cuádriga de la diosa Atenea, con una altura de 6 metros.

Durante el recorrido se han repartido tres toneladas de caramelos sin gluten mediante turbinas. Además, para mejorar la visibilidad del desfile a personas con movilidad reducida, se ha instalado una zona de 40 metros lineales frente al Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia, en la Gran Vía.

Finalmente, el desfile ha llegado al Ayuntamiento, donde el alcalde, Juan Mari Aburto, ha recibido a los Reyes Magos y seguidamente han realizado un saludo a la ciudadanía desde el balcón consistorial.