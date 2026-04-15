Más de 200 personas analizan en Vitoria-Gasteiz los modelos de protección de la infancia y adolescencia

La jornada ha sido organizada por UNICEF y el Gobierno Vasco - IREKIA

VITORIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas han participado este miércoles en la jornada 'Proteger a la infancia y adolescencia. Prevención y modelos de cuidado', celebrada por UNICEF y el Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz.

El encuentro ha tenido como objetivo avanzar en el 'Modelo de Cuidados de Infancia y Adolescencia' y la generación de entornos seguros y protectores para niños, niñas y adolescentes en Euskadi, en el marco de la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia.

A través de voces expertas y de experiencias piloto realizadas en varios municipios, se han dado a conocer el modelo local de prevención de la violencia contra la infancia y adolescencia 'Infancia sin Violencias' y el proceso 'La Mirada Consciente' sobre acogimiento residencial en los centros de protección, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

En la jornada, representantes de ayuntamientos como Paracuellos de Jarama o Daganzo han explicado sus experiencias y resultados del modelo Infancias Sin Violencias. Además, la especialista en protección de UNICEF España, Almudena Olagibel, ha profundizado en la prevención de la violencia y la promoción del buen trato.

El presidente de UNICEF Euskadi, Joseba Madariaga, ha explicado que este encuentro responde al objetivo de "asumir la responsabilidad colectiva de garantizar que ningún niño o niña crezca en un entorno que no sea seguro, protector y respetuoso con sus derechos".

Por su parte, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha mostrado la importancia de implicar a entidades del tercer sector, profesionales, familias, recursos comunitarios y también a los propios niños, niñas y adolescentes en la mejora de las medidas de protección para este colectivo.

"Ese enfoque me parece especialmente valioso, porque sitúa la prevención donde realmente tiene que estar: en la escuela, en el barrio, en el deporte, en el ocio, en los servicios locales y en los espacios donde niñas, niños y adolescentes crecen, se relacionan y construyen su día a día", ha indicado.