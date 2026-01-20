Más de 300 jóvenes bailarines compiten en la segunda edición del concurso internacional Developpe Dantza

El bilbaíno Martín Díaz - AMBER HUNT/DEVELOPPE DANTZA

La Sala BBK de Bilbao acogerá desde este jueves y hasta el domingo el II Concurso Internacional Developpe Dantza, que reunirá a más de 300 bailarines de danza clásica, un 10% más respecto a las inscripciones de la edición del pasado año.

Organizado por la Asociación Developpe Dantza e impulsado por BBK, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia, el certamen contará con "muchos" participantes procedentes de Euskadi y Navarra, pero también de distintos puntos del Estado, han explicado sus responsables.

Su objetivo es "descubrir jóvenes talentos -de entre 10 y 19 años- de la danza clásica y ayudarles a impulsar su carrera", para lo que se repartirá un total de 12.000 euros en dotaciones económicas en premios y también diversas becas y estancias formativas en "centros de prestigio internacional", como la Compañía Nacional de Danza de Madrid, Alberta Ballet de Canadá, Ballet Nacional del Sodre de Uruguay, Académie Internationale d'Été de Niza, o Jude & Mikhaelev Ballet Academy de Burdeos.

La organización ha valorado el "aumento generalizado" de inscripciones en todas las categorías individuales, así como, especialmente, el incremento de la participación masculina, "algo especialmente relevante para el futuro del sector".

Además, destaca el mayor número de inscripciones en la categoría grupal de 'euskal dantza', que cuenta con ocho grupos y 68 personas participantes, lo que "confirma el interés creciente por la danza tradicional vasca y su relación con el ballet clásico", han explicado dos de los impulsores de Developpe Dantza, el bailarín bilbaíno Igor Yebra y la directora de Ballets Olaeta, Jone Goirizelaia.

Todas las categorías individuales (infantil, junior y principal) y las grupales (euskal dantza y estilo libre) estarán abiertas al público, con entradas disponibles a través de la web de la Sala BBK.

El nuevo Premio Lifar, creado este año en homenaje al legendario bailarín y coreógrafo Serge Lifar en el 40º aniversario de su fallecimiento y en colaboración con la asociación francesa encargada de preservar su legado, será a puerta cerrada.

En esta categoría especial se han registrado 12 inscripciones, "un dato muy satisfactorio, teniendo en cuenta el carácter altamente especializado de la categoría, su exigencia artística y que será juzgado directamente por Charles Jude, presidente de la Asociación Lifar", han avanzado los organizadores.

En el resto de categorías, el jurado internacional del concurso estará integrado por el propio Jude y por Muriel Romero (directora de la Compañía Nacional de Danza), Leire Ortueta (bailarina del Royal Ballet y maestra de la Royal Ballet School), Mónica Zamora (bailarina principal del Birmingham Royal Ballet) y Mikel Gonzalez Pujana (de Bizkai Folklore Taldea).

Los fotógrafos franceses especializados en danza O. R. Studio otorgarán otro nuevo galardón creado este año, el de Mejor Imagen Escénica.

MASTERCLASS Y GALA DE CLAUSURA

Paralelamente a la competición, Developpe Dantza pretende acercar la danza clásica a toda la ciudadanía con un programa de tres masterclass abiertas al público a partir de 14 años, que estarán dedicadas al ballet clásico. El viernes 23 (12.00 horas) y el sábado 24 (11.00 horas) las clases estarán a cargo de Oleg Rogachev, mientras que el domingo 25 (11.00 horas) será Stéphanie Roublot quien cierre este ciclo formativo en la Sala BBK.

El Concurso Internacional Developpe Dantza concluirá el domingo, a las 17.00 horas, con la gala de clausura y entrega de premios. Contará con las actuaciones de las personas ganadoras y diversas intervenciones invitadas.

Según ha avanzado la organización, actuarán Barkoxeko Dantzariak y también "destacadas figuras vascas que están desarrollando su carrera en grandes compañías", como Gaizka Morales y Alejandro Polo, desde la Compañía Nacional de Danza, o Mikel del Valle y Marta Otazu, desde MDV Danza.

La "gran estrella" de esta cita será el joven bilbaíno Martín Díaz, que lleva desde 2018 en el Royal Ballet de Londres, primero en su escuela y tras graduarse en 2022 como artista de la compañía. Díaz actuará por primera vez de vuelta en su ciudad natal, junto a su compañera en la compañía británica Hannah Parks.