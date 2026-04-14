Más de 3.000 profesionales y 300 expositores participarán en la XXIII Feria Spannabis, que fija el BEC como sede central

Cartel de Spannabis 2026 en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) - BEC

BILBAO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.000 profesionales y 300 expositores participarán los días 17, 18 y 19 de abril en la XXIII edición de Spannabis, la mayor feria del cannabis de Europa y uno de los principales referentes internacionales del sector que inaugura una nueva etapa al establecer el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) como su sede central a partir de este año 2026.

Tras más de dos décadas celebrándose en Cataluña y una primera experiencia previa en Bilbao, el evento refuerza su apuesta por el País Vasco como "enclave estratégico dentro del mapa europeo", según han destacado los organizadores.

Durante tres días, el BEC reunirá a 300 expositores y más de 3.000 profesionales procedentes de distintos países, "consolidando a Bilbao como uno de los principales puntos de encuentro europeos del sector cannábico", han subrayado.

Según han remarcado, la elección de Bilbao "no es casual", sino que "el territorio vasco, reconocido por su capacidad de transformación, resiliencia económica y proyección internacional, representa los valores de evolución, adaptabilidad y vocación de futuro que definen al sector del cannabis".

En esa línea, han precisado que el traslado del evento "no responde únicamente a una cuestión logística, sino a una decisión estratégica", de forma que Spannabis fija en Bilbao su nueva sede central, "reforzando el posicionamiento de la ciudad como destino de grandes eventos internacionales y situando al País Vasco en el mapa de la innovación verde europea".

UNA FERIA GLOBAL: INDUSTRIA, CIENCIA Y SOCIEDAD

Spannabis Bilbao 2026 abordará el cannabis desde una perspectiva integral: industrial, terapéutica, social y cultural. Empresas, expertos, investigadores, activistas y público general compartirán espacio en una feria que combina networking, conocimiento y divulgación.

Los organizadores han destacado que esta edición se celebra en "un contexto clave en España", tras la aprobación del Real Decreto 903/2025, que establece un marco para el uso medicinal del cannabis en entornos hospitalarios.

Además, han recordado que el Ministerio de Sanidad ha anunciado la revisión de los criterios de dispensación a lo largo de 2026, "lo que podría ampliar el acceso terapéutico".

A nivel internacional, han apuntado que experiencias como la de Canadá "aportan aprendizajes relevantes sobre cómo equilibrar regulación sanitaria, innovación y desarrollo económico, enriqueciendo el debate en Europa".

UN FESTIVAL DE TRES DÍAS

Spannabis Bilbao 2026 incluye una programación musical integrada durante los tres días. El evento contará con 15 artistas en directo y una propuesta que recorre géneros como reggae, dub, dancehall, hip hop, funk, afrobeats o drum & bass, combinando escena local, estatal e internacional.

Nombres como Kulto Kultibo, La Basu, Kiliki o DJ Rambla, entre otros, formarán parte de un cartel que refuerza el carácter híbrido del evento, donde conviven industria, cultura urbana y comunidad. Esta dimensión convierte a Spannabis en un formato único que atrae tanto a profesionales como a nuevos públicos interesados en la cultura contemporánea.

Además de la zona expositiva y musical, Spannabis Bilbao 2026 acogerá la World Cannabis Conference, que reunirá a especialistas del ámbito científico, médico y empresarial para analizar el presente y el futuro del sector, así como la Spannabis Champions Cup, una de las competiciones cannábicas más reconocidas a nivel internacional.

Desde la organización han señalado que, durante tres días, Bilbao se posicionará como "capital europea del cannabis, acogiendo una cita que combina negocio, ciencia, cultura y debate en un momento de transformación del sector".

"Con esta nueva etapa, Spannabis no solo cambia de ubicación: redefine su futuro y consolida una comunidad internacional cada vez más cohesionada, innovadora y conectada", han concluido.