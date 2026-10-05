Más de 3.500 alumnos de entre 14 y 17 años recibirán educación financiera de Kutxabank en el curso 2026-2027

Infografía del programa 'Finanzas para la vida' de Kutxabank - KUTXABANK

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.500 alumnos de Euskadi y Andalucía de entre 14 y 17 años recibirán educación financiera de Kutxabank en el curso 2026-2027, a través de 'Finanzas para la Vida', un programa destinado a desarrollar competencias financieras en más de 170 aulas de 83 centros públicos y concertados de ambas Comunidades autónomas. El 80% del alumnado estudia en centros vascos mientras el 20% restante son estudiantes andaluces.

Según ha informado el banco vasco, en sus 11 años de trayectoria cerca de 30.000 estudiantes en 716 centros educativos han participado en esta iniciativa.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de alumnado más vulnerable a la exclusión educativa, en concreto estudiantes de Formación Profesional Básica y de Diversificación Curricular.

Para estos grupos se han diseñado dinámicas "más participativas", con el objetivo de adecuar el programa a distintos ritmos de aprendizaje, "favoreciendo la comprensión y reforzando la implicación del alumnado para contribuir al desarrollo de habilidades útiles para abordar decisiones en el ámbito profesional y personal en su vida adulta".

Además, en esta edición, se reforzarán las dinámicas dirigidas a "impulsar el espíritu emprendedor en todo el alumnado", mediante el trabajo en conceptos financieros básicos vinculados a la gestión de una empresa, como los ingresos, los gastos, la facturación o el beneficio.

El profesorado participante en la actividad contará con más formación y nuevos recursos, entre ellos glosarios, simuladores y vídeos, "con la idea de ampliar sus conocimientos y fomentar su sensibilización hacia la educación financiera".

En sus 11 años de trayectoria, cerca de 30.000 estudiantes en 1.442 aulas de 716 centros educativos de 62 municipios han participado en este programa que "tiene como objetivo desarrollar competencias financieras básicas que permitan a jóvenes estudiantes desenvolverse con seguridad y responsabilidad en la vida adulta". La iniciativa cuenta con la involucración anual de 64 voluntarios profesionales del banco.

El programa -desarrollado con el apoyo de la Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas- se realiza en el marco del 'Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera' (Programa Funcas Educa) y se elabora y actualiza anualmente "en estrecha colaboración" con los centros educativos.

FINANZAS PARA LA VIDA

Finanzas para la Vida (FPV) es un "programa innovador" de educación financiera dirigido al ámbito educativo, basado en "metodologías activas y experienciales".

Su herramienta principal es un juego de simulación que plantea situaciones reales relacionadas con la gestión económica personal y la toma de decisiones responsables. Además, incluye materiales digitales complementarios, accesibles en www.finanzasparalavida.com y www.surfinanzasparalavida.com.

Kutxabank participa en otras iniciativas en materia de educación financiera, como 'Rumbo a tus Sueños' y el programa 'El Riesgo y Yo', a través de Kutxabank Gestión y Kutxabank Seguros, respectivamente.

Además, expertos de Fineco Banca Privada Kutxabank imparten clases en universidades sobre esta materia y lideran el programa académico "ESG Investment and Finance Summer Programme", especializado en las finanzas sostenibles.