Más de 400 muertos en Euskadi de junio a septiembre por causas atribuibles al calor, el triple que en 2025

Archivo - Un hombre se moja la cara con el agua de una fuente durante una ola de calor en Bilbao (archivo) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total 409 personas han muerto en Euskadi del 1 de junio al 30 de septiembre por causas atribuibles al calor, lo que suponer triplicar la cifra de fallecidos por esta misma causa en igual periodo del pasado año, cuando hubo que lamentar 138 fenecidos, según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, recogidos por Europa Press.

Esta elevada mortalidad viene determinada por un verano "extremadamente cálido", el más caluroso desde, al menos, 1970, y con una temperatura media 3,2 ºC por encima del promedio, según la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet.

Por meses, destacó la cifra de 152 muertes en junio, seguido de los 140 muertos en julio, para rebajarse ese número a 67 en agosto y quedar en 50 en septiembre.

En cuanto a las edades de los finados, el 94% tenía más de 65 años (un total de 386 muertes). Dentro de esta franja de personas de más edad, 250 de los perecidos tenían más de 85 años.

En el resto de grupos de edad, hubo que lamentar una muerte de una persona menor de 14 años; tres muertes de personas de 15 a 44 años; 21 muertes de personas de entre 45 y 64 años; 32 óbitos de personas de entre 65 y 74 años; 79 muertos de 75 a 85 años; y 250 defunciones de ancianos de más de 85 años. De los finados por patologías vinculadas al exceso de temperaturas, 256 eran mujeres (un 62,6%) y 153 hombres (37,4%).

Por semanas, destacaron los 89 fallecimientos en la primera semana del verano, del 22 al 28 de junio, coincidiendo con una intensa ola de calor que provocó que el Servicio de Emergencias de Osakidetza atendiera del 20 al 28 de junio a 67 personas a consecuencia de las altas temperaturas que se dieron en Euskadi, de las cuales 37 tuvieron que ser trasladadas a hospitales y centros de salud.

En la semana del 29 de junio al 5 de julio las muertes por calor se situaron en 42, para ascender a 45 en cada una de las dos semanas siguientes. Del 20 al 26 de julio hubo 17 fallecimientos y del 27 de julio al 2 de agosto se anotaron 20 defunciones.

Del 3 al 9 de agosto se contabilizaron ocho decesos, que ascendieron a 23 del 10 al 16 de agosto. Del 17 al 23 de agosto se sumaron otras ocho muertes por calor, para subir al siguiente semana a 21 fallecidos. En el mes de septiembre las muertes han caído por debajo de las 20 semanales.

TEMPERATURAS MUY ALTAS

Esta cifra de muertes en el País Vasco ha coincidido con un comportamiento térmico "excepcional", marcado por tres meses consecutivos con temperaturas muy superiores a lo habitual", ya que los meses de junio y julio fueron "extremadamente cálidos, con anomalías de 3,7 °C y 3,6 °C, respectivamente".

Ambos meses se situaron como los más cálidos desde que existen registros. Agosto también fue muy cálido, con una anomalía de 2,4 °C, siendo el segundo agosto más cálido, tan solo por detrás del de 2003, ha apuntado Euskalmet.

En junio destacó especialmente el episodio registrado entre los días 21 y 27, "el más largo documentado para un mes de junio y el segundo más intenso para cualquier época del año desde, al menos, 1970".

Durante este episodio se superaron ampliamente los 40 °C en numerosos puntos de la vertiente cantábrica y se encadenaron noches tropicales e incluso tórridas en varias estaciones, sin apenas alivio nocturno. Se da la circunstancia de que del 22 al 28 de junio se contabilizaron 89 fallecimientos por causas atribuibles al calor.

El día 24 de junio fue "una de las jornadas más destacadas del verano", ya que la mitad de las estaciones de la red de Euskalmet superó el umbral de los 40 °C, con valores como 44 ºC en Sodupe-Cadagua o Zizurkil, y 43,9 ºC en Jarralta. Según la temperatura media de las máximas en el conjunto de Euskadi, ese día fue la segunda jornada más calurosa desde, al menos, 1970.

En julio también predominaron las jornadas muy cálidas, con una ola de calor de larga duración durante la primera quincena, entre los días 5 y 12, que en la vertiente mediterránea se prolongó hasta el día 15.

Durante este episodio se superaron de nuevo los 40 °C en puntos del interior de la vertiente cantábrica y de la vertiente mediterránea, con registros como Gardea 41,4 °C, Balmaseda 40,9 °C, Arrasate 40,5 °C, Nanclares 40 °C o Arkaute 39,9 °C.

Agosto fue, en comparación, "un mes más tranquilo desde el punto de vista térmico, aunque también muy cálido". El episodio más relevante se produjo entre los días 12 y 13, extendiéndose hasta el día 14 en Rioja Alavesa, con anomalías de 8-9 °C o más. El día 13 fue el más caluroso del mes, con máximas que superaron los 40°C en el suroeste de Álava, como Tobillas 40,3 °C, Zambrana 40,2 °C y Nanclares 40 °C.